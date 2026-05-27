Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Милевский оценил переход Караваева из Динамо в Шахтер

Милевский оценил переход Караваева из Динамо в Шахтер

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 12:01
Милевский вспомнил о несостоявшемся трансфере в Шахтер
Александр Караваев благодарит болельщиков. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший форвард сборной Украины ответил на вопрос о возможном трансфере Александра Караваева. Опытный защитник может перейти в донецкий "Шахтер". Он провел 7 лет в киевском "Динамо". 

Милевский объяснил, почему в свое время не последовал по этому пути, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт футболиста. 

Одним из самых громких трансферов летнего межсезонья может стать переход Александра Караваева из "Динамо" в "Шахтер". Игроки этих клубов редко соглашаются на такие трансферы, но подобные случаи уже бывали. На ветерана сборной Украины уже обрушилась критика из-за возможного ухода к чемпионам страны. 

Александр Караваев
Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Милевский думает о трансфере Караваева 

Экс-форвард "Динамо" не стал осуждать игрока. Он заявил, что этот поступок будет полностью на совести Александра Караваева. Защитник сам должен решить, что для него будет лучше. 

При этом Милевский вспомнил, как в 2013-м году Дарио Срна предлагал ему подписать контракт с "Шахтером". У форварда тогда были напряженные отношения с руководством "Динамо", но он отказался от такого шага. Зато на предложение согласился нападающий Мораэс

Читайте также:
Артем Милевский
Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский. Фото: скриншот instagram.com/timi1010/

Александр Караваев является воспитанником "Шахтера", но он не провел за основую команду ни одного матча. В "Динамо" игрок перешел из "Зари" в 2019 году. На счету 33-летнего ветерана 138 матчей за "бело-синих" и 11 голов. 

Напомним, Новини.LIVE писали, с кем встречается экс-футболист сборной Украины Михаил Мудрик, и чем занимается его девушка. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в киевское "Динамо" могут вернуться два воспитанника, у которых будет шанс закрепиться в составе. 

Артем Милевский Динамо Александр Караваев
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации