Милевский вспомнил о несостоявшемся трансфере в Шахтер

Бывший форвард сборной Украины ответил на вопрос о возможном трансфере Александра Караваева. Опытный защитник может перейти в донецкий "Шахтер". Он провел 7 лет в киевском "Динамо".

Милевский объяснил, почему в свое время не последовал по этому пути, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт футболиста.

Одним из самых громких трансферов летнего межсезонья может стать переход Александра Караваева из "Динамо" в "Шахтер". Игроки этих клубов редко соглашаются на такие трансферы, но подобные случаи уже бывали. На ветерана сборной Украины уже обрушилась критика из-за возможного ухода к чемпионам страны.

Что Милевский думает о трансфере Караваева

Экс-форвард "Динамо" не стал осуждать игрока. Он заявил, что этот поступок будет полностью на совести Александра Караваева. Защитник сам должен решить, что для него будет лучше.

При этом Милевский вспомнил, как в 2013-м году Дарио Срна предлагал ему подписать контракт с "Шахтером". У форварда тогда были напряженные отношения с руководством "Динамо", но он отказался от такого шага. Зато на предложение согласился нападающий Мораэс.

Александр Караваев является воспитанником "Шахтера", но он не провел за основую команду ни одного матча. В "Динамо" игрок перешел из "Зари" в 2019 году. На счету 33-летнего ветерана 138 матчей за "бело-синих" и 11 голов.

