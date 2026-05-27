Эпицентр не предложит Динамо продлить аренду Супряги

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Тренерский штаб "Эпицентра" хочет отказаться от услуг нескольких футболистов. В их числе оказался и форвард Владислав Супряга. Он вернется в киевское "Динамо".

У игрока будет новый шанс проявить себя в столичной команде, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Права на Владислава Супрягу по-прежнему принадлежат киевскому "Динамо". В последнее время форвард на правах аренды выступал за "Эпицентр". Тренерский штаб команды поверил в игрока, и поначалу он демонстрировал уверенную, даже результативную игру.

Владислав Супряга во время матча. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Супряга вернется в "Динамо"

Вскоре после окончания сезона, в котором "Эпицентр" финишировал на 10 месте, стало известно о том, что тренерский штаб команды не будет просить продлить аренду 26-летнего нападающего. За коллектив из Каменец-Подольского чемпион мира U-20 провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Помимо Владислава Супряги, "Эпицентр" не рассчитывает еще на двух игроков. Это Андрей Матвевич и Аладжи Оливейра. Все они смогут трудоустроиться в других клубах.

