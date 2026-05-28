Саленко возвращается в Динамо, ему приготовили важную роль

Саленко получит важную роль в Динамо

Саленко получит важную роль в Динамо

Дата публикации 28 мая 2026 13:42
Роман Саленко (слева) с отцом Олегом Саленко. Фото: скриншот УПЛ ТБ

Летом 2026 года в киевское "Динамо" вернется много молодых футболистов, которые провели в арендах сехон 2025/26. Практически все из них получат возможность проявить себя в составе команды. Речь идет как о сборах, так и о следующих турнирах. 

Одним из таких игроков станет Роман Саленко, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт 24". 

Перспективный центральный полузащитник Роман Саленко занимался в академии "Динамо" с 7 лет, но в украинской Премьер-лиги дебютировал в составе другой команды. Завершившийся сезон 21-летний хавбек провел в луганской "Заре" на правах аренды. Этот опыт он оценивает положительно. 

Роман Саленко в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Саленко сказал о возвращении в "Динамо" 

В общей сложности молодой футболист провел в составе "Зари" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Во время зимних сборов он получил травму и только недавно от нее восстановился. Теперь полузащитник чувствует себя хорошо и готов вернуться в "Динамо". 

По словам игрока, он получил такое предложение не только от главного тренера Игоря Костюка, но и с ним тоже успел обсудить свои перспективы в команде. Он заверил, что никогда не забудет свой опыт в "Заре", который поможет игроку в дальнейшей карьере. 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Владимир Соборный
