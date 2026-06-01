Полісся веде переговори з вихованцем мадридського Реала

Хав'єр Вільяр в Іспанії. Фото: instagram.com/javiervillarrr10

Напередодні відкриття літнього трансферного вікна стало відомо про підготовку амбітного трансферу "Полісся". Житомирський клуб веде переговори з вихованцем мадридського "Реала". Руслан Ротань може отримати для команди універсального півзахисника.

Хав'єр Вільяр близький до переходу в "Полісся", повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал журналіста Ігоря Бурбаса.

Амбіції "Полісся" не обмежуються 3 місцем у чемпіонаті України та виходом у єврокубки. Для подальшого прогресу житомирський клуб збирається серйозно зміцнити склад. Одним із новачків команди може стати вихованець мадридського "Реала".

Хав'єр Вільяр працює на тренуванні. Фото: instagram.com/javiervillarrr10

Хто такий Хав'єр Вільяр

Молодий 23-річний хавбек не зміг закріпитися в першій команді "вершкових". Після виступів за молодіжні склади іспанець продовжив кар'єру в Сегунді, де набрався досвіду в дорослому футболі. У минулому сезоні за "Альбасете" 23-річний півзахисник регулярно виходив на поле і зарекомендував себе як гравець із хорошою культурою пасу, здатний контролювати темп гри в центрі поля.

Головною перевагою Хав'єра Вільяра вважається універсальність. Він може діяти як класичний опорний півзахисник, руйнуючи атаки суперника, так і виконувати функції центрального хавбека з акцентом на початок атак. Іспанець володіє якісною технікою, добре працює під тиском і звик до інтенсивного позиційного футболу.

