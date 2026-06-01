Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В украинском клубе может появиться талантливый испанец

В украинском клубе может появиться талантливый испанец

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 11:31
Полесье ведет переговоры с воспитанником мадридского Реала
Хавьер Вильяр в Испании. Фото: instagram.com/javiervillarr10

Накануне открытия летнего трансферного окна стало известно о подготовке амбициозного трансфера "Полесья". Житомирский клуб ведет переговоры с воспитанником мадридского "Реала". Руслан Ротань может получить для команды универсального полузащитника. 

Хавьер Вильяр близок к переходу в "Полесье", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал журналиста Игоря Бурбаса. 

Амбиции "Полесья" не ограничиваются 3 местом в чемпионате Украины и выходом в еврокубки. Для дальнейшего прогресса житомирский клуб собирается серьезно укрепить состав. Одним из новичков команды может стать воспитанник мадридского "Реала". 

Хавьер Вильяр
Хавьер Вильяр работает на тренировке. Фото: instagram.com/javiervillarr10

Кто такой Хавьер Вильяр 

Молодой 23-летний хавбек не смог закрепиться в первой команде "сливочных". После выступлений за молодежные составы испанец продолжил карьеру в Сегунде, где набрался опыта во взрослом футболе. В минувшем сезоне за "Альбасете" 23-летний полузащитник регулярно выходил на поле и зарекомендовал себя как игрок с хорошей культурой паса, способный контролировать темп игры в центре поля.

Главным преимуществом Хавьера Вильяра считается универсальность. Он может действовать как классический опорный полузащитник, разрушая атаки соперника, так и выполнять функции центрального хавбека с акцентом на начало атак. Испанец обладает качественной техникой, хорошо работает под давлением и привык к интенсивному позиционному футболу. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали, где и когда в Украине можно будет посмотреть игру Марты Костюк и Элины Свитолиной на Ролан Гаррос. 

Также Новини.LIVE сообщали, где может продолжить карьеру вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко. 

Футбол трансферы Полесье Хавьер Вильяр
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации