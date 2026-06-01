Полесье ведет переговоры с воспитанником мадридского Реала

Накануне открытия летнего трансферного окна стало известно о подготовке амбициозного трансфера "Полесья". Житомирский клуб ведет переговоры с воспитанником мадридского "Реала". Руслан Ротань может получить для команды универсального полузащитника.

Хавьер Вильяр близок к переходу в "Полесье", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал журналиста Игоря Бурбаса.

Амбиции "Полесья" не ограничиваются 3 местом в чемпионате Украины и выходом в еврокубки. Для дальнейшего прогресса житомирский клуб собирается серьезно укрепить состав. Одним из новичков команды может стать воспитанник мадридского "Реала".

Кто такой Хавьер Вильяр

Молодой 23-летний хавбек не смог закрепиться в первой команде "сливочных". После выступлений за молодежные составы испанец продолжил карьеру в Сегунде, где набрался опыта во взрослом футболе. В минувшем сезоне за "Альбасете" 23-летний полузащитник регулярно выходил на поле и зарекомендовал себя как игрок с хорошей культурой паса, способный контролировать темп игры в центре поля.

Главным преимуществом Хавьера Вильяра считается универсальность. Он может действовать как классический опорный полузащитник, разрушая атаки соперника, так и выполнять функции центрального хавбека с акцентом на начало атак. Испанец обладает качественной техникой, хорошо работает под давлением и привык к интенсивному позиционному футболу.

