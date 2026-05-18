Главная Спорт Звезда Александрии перейдет в житомирское Полесье

Дата публикации 18 мая 2026 18:28
Лидер Александрии Теди Цара близок к переходу в житомирское Полесье
Теди Цара. Фото: "Александрия"

Полузащитник "Александрии" Теди Цара близок к переходу в "Полесье". Клуб из Житомира серьезно заинтересован в подписании одного из лидеров "Александрии".

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Цыганыка.

Цара и другие игроки не перейдут в "Динамо"

По информации Цыганыка, вариант перехода Цары в "Динамо" пока не рассматривается. Зато именно "Полесье" стало главным претендентом на футболиста и активно работает над возможным трансфером.

"Насколько я слышал, Цара переходит в "Полесье", житомирский клуб им достаточно серьезно интересуется", — заявил Цыганык.

Также журналист прокомментировал ситуацию вокруг другого футболиста "Александрии" — Мигеля Кампуша. По его словам, португальский игрок после завершения контракта вероятнее всего продолжит карьеру за пределами Украины.

Отдельно Цыганык высказался и относительно защитника "Зари" Романа Вантуха. Футболист, по предварительной информации, вернется в "Карпаты", а не перейдет в киевское "Динамо".

"Полесье" продолжает активно работать на трансферном рынке перед новым сезоном. Житомирский клуб уже несколько трансферных окон подряд пытается усилить состав футболистами с опытом выступлений в УПЛ, чтобы бороться за еврокубки.

УПЛ Александрия Полесье
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
