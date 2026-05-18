Лидер Александрии Теди Цара близок к переходу в житомирское Полесье

Звезда Александрии перейдет в житомирское Полесье
Полузащитник "Александрии" Теди Цара близок к переходу в "Полесье". Клуб из Житомира серьезно заинтересован в подписании одного из лидеров "Александрии".
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Цыганыка.
Цара и другие игроки не перейдут в "Динамо"
По информации Цыганыка, вариант перехода Цары в "Динамо" пока не рассматривается. Зато именно "Полесье" стало главным претендентом на футболиста и активно работает над возможным трансфером.
"Насколько я слышал, Цара переходит в "Полесье", житомирский клуб им достаточно серьезно интересуется", — заявил Цыганык.
Также журналист прокомментировал ситуацию вокруг другого футболиста "Александрии" — Мигеля Кампуша. По его словам, португальский игрок после завершения контракта вероятнее всего продолжит карьеру за пределами Украины.
Отдельно Цыганык высказался и относительно защитника "Зари" Романа Вантуха. Футболист, по предварительной информации, вернется в "Карпаты", а не перейдет в киевское "Динамо".
"Полесье" продолжает активно работать на трансферном рынке перед новым сезоном. Житомирский клуб уже несколько трансферных окон подряд пытается усилить состав футболистами с опытом выступлений в УПЛ, чтобы бороться за еврокубки.
