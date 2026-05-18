Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зірка Олександрії перейде у житомирське Полісся

Зірка Олександрії перейде у житомирське Полісся

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 18:28
Лідер Олександрії Теді Цара близький до переходу у житомирське Полісся
Теді Цара. Фото: "Олександрія"

Півзахисник "Олександрії" Теді Цара близький до переходу у "Полісся". Клуб із Житомира серйозно зацікавлений у підписанні одного з лідерів "Олександрії".

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Циганика.

Цара та інші гравці не перейдуть до "Динамо"

За інформацією Циганика, варіант переходу Цари до "Динамо" наразі не розглядається. Натомість саме "Полісся" стало головним претендентом на футболіста та активно працює над можливим трансфером.

"Наскільки я чув, Цара переходить у "Полісся", житомирський клуб ним достатньо серйозно цікавиться", — заявив Циганик.

Також журналіст прокоментував ситуацію навколо іншого футболіста "Олександрії" — Мігеля Кампуша. За його словами, португальський гравець після завершення контракту найімовірніше продовжить кар’єру за межами України.

Читайте також:

Окремо Циганик висловився і щодо захисника "Зорі" Романа Вантуха. Футболіст, за попередньою інформацією, повернеться до "Карпат", а не перейде у київське "Динамо".

"Полісся" продовжує активно працювати на трансферному ринку перед новим сезоном. Житомирський клуб уже кілька трансферних вікон поспіль намагається підсилити склад футболістами з досвідом виступів в УПЛ, щоб боротися за єврокубки.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав, де та коли можна буде подивитися поєдинок між чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та найкращим кікбоксером світу Ріко Верхувеном.

Також Новини.LIVE писав про весілля 16-річної доньки Тайсона Ф’юрі.

УПЛ Олександрія Полісся
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації