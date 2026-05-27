Главная Спорт У Реала возникли проблемы с назначением Моуринью

У Реала возникли проблемы с назначением Моуринью

Дата публикации 27 мая 2026 13:03
Реал столкнулся с серьезной проблемой из-за подписания Моуринью
Жозе Моуринью во время матча. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Возвращение Жозе Моуринью в мадридский "Реал" откладывается. Испанский клуб упустил возможность заключить эту сделку по относительно недорогой цене. Теперь за опытного наставника придется заплатить большие деньги. 

Проблемой стали предстоящие президентские выборы в "Реале", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS

Руководитель "Реала" Флорентино Перес уже договорился о контракте с Жозе Моуринью. Португальский тренер должен вернуться на "Сантьяго Бернабеу" спустя 13 лет. Вопрос заключается в том, сколько это будет стоить "королевскому клубу". 

Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Carl Recine

Сумма отступных за Моуринью растет 

Мадридский "Реал" мог активировать опцию выкупа контракта 63-летнего тренера за 7 млн евро, но эта возможность закрылась 26 мая. Теперь "бланкос" придется заплатить 15 млн, именно столько составляет зарплата наставника за год его работы в "Бенфике". 

Не исключено, что руководство "Реала" постарается договориться с португальцами о снижении суммы трансфера. Проблема заключается в том, что переговоры смогут начаться только после завершения президентских выборов в "Реале", которые пройдут 7 июня. Флорентино Перес борется на них с более молодым кандидатом Энрике Рикельме

Сам Жозе Моуринью уже испортил отношения с руководством "Бенфики" и не останется в португальской команде. Наиболее вероятным кандидатом на должность тренера "орлов" оказался Марко Силва

Реал Мадрид Бенфика Жозе Моуринью
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
