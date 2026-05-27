Реал зіткнувся із серйозною проблемою через підписання Моурінью

Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Повернення Жозе Моурінью в мадридський "Реал" відкладається. Іспанський клуб упустив можливість укласти цю угоду за відносно недорогою ціною. Тепер за досвідченого наставника доведеться заплатити великі гроші.

Проблемою стали майбутні президентські вибори в "Реалі", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Керівник "Реала" Флорентіно Перес уже домовився про контракт із Жозе Моурінью. Португальський тренер має повернутися на "Сантьяго Бернабеу" через 13 років. Питання полягає в тому, скільки це коштуватиме "королівському клубу".

Жозе Моурінью і Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Carl Recine

Сума відступних за Моурінью зростає

Мадридський "Реал" міг активувати опцію викупу контракту 63-річного тренера за 7 млн євро, але ця можливість закрилася 26 травня. Тепер "бланкос" доведеться заплатити 15 млн, саме стільки становить зарплата наставника за рік його роботи в "Бенфіці".

Не виключено, що керівництво "Реала" постарається домовитися з португальцями про зниження суми трансферу. Проблема полягає в тому, що переговори зможуть початися тільки після завершення президентських виборів у "Реалі", які відбудуться 7 червня. Флорентіно Перес бореться на них із молодшим кандидатом Енріке Рікельме.

Читайте також:

Сам Жозе Моурінью вже зіпсував стосунки з керівництвом "Бенфіки" і не залишиться в португальській команді. Найімовірнішим кандидатом на посаду тренера "орлів" виявився Марко Сілва.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Володимира Кличка, який зробив несподівану заяву з приводу своєї кар'єри.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, чому Ріко Верхувен залишився незадоволений після поразки від Олександра Усика.