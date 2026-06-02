Лучший бомбардир Второй лиги продолжит карьеру в УПЛ

Лучший бомбардир Второй лиги продолжит карьеру в УПЛ

Дата публикации 2 июня 2026 14:02
Два клуба УПЛ борются за трансфер лучшего бомбардира Второй лиги
Даниил Волков в составе "Куликова". Фото: Instagram

Луганская "Заря" рассматривает возможность подписания одного из самых результативных игроков Второй лиги. Интерес клуба вызывает атакующий полузащитник "Куликова-Белки" Даниил Волков. В завершившемся сезоне 23-летний футболист стал лучшим бомбардиром своей команды и одним из главных открытий турнира.

Стороны обсуждают возможные условия перехода, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Inside UPL".

Даниил Волков помог "Куликову-Белке" выиграть чемпионат Второй лиги, отметившись 18 забитыми мячами. Такого результата футболист добился, выступая не на позиции центрального нападающего, а в роли атакующего хавбека. Высокая результативность привлекла внимание сразу нескольких клубов, следящих за рынком молодых украинских игроков.

За игроком следят не только в "Заре"

Ранее интерес к Даниилу Волкову проявляла и "Александрия". Однако на данный момент наиболее предметными выглядят контакты именно с "Зарей". При этом в "Куликове-Белке" рассчитывают получить компенсацию за одного из своих лидеров и не рассматривают вариант с бесплатным уходом футболиста.

Для Волкова потенциальный переход в УПЛ может стать важным шагом в карьере. За последние годы "Заря" неоднократно приглашала перспективных игроков из низших дивизионов и помогала им выйти на более высокий уровень. 

Футбол трансферы Заря Луганск Даниил Волков
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
