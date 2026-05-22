Лидер Шахтера может продолжить карьеру в Германии

Лидер Шахтера может продолжить карьеру в Германии

Дата публикации 22 мая 2026 18:39
Конопля близок к трансферу в немецкий клуб
Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефим Конопля может начать новый сезон в другой команде. Футболист добивается трансфера в иностранный клуб. Он близок к достижению этой цели. 

К Конопле проявляет интерес один из известных представителей Бундеслиги, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса

На протяжение большей части сезона 2025/26 циркулирует информация о возможном уходе Ефима Конопли из "Шахтера". Контракт игрока с донецким клубом истекает в конце сентября, и 26-летний игрок не хочет продлевать соглашение. 

Ефим Конопля
Ефим Конопля во время поединка. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Где будет играть Конопля 

Еще в середине сезона фланговый футболист сменил агентов с целью трудоустройства в одном из европейских клубов. Одно время были слухи об интересе к украинцу со стороны представителей Испании, но не исключено, что он продолжит карьеру в Бундеслиге. 

В услугах Ефима Конопли заинтересована "Боруссия" из Менхенгладбаха, которая является пятикратным чемпионом Германии. Трансфер может состояться уже в июле. В дальнейшем "Шахтер" может получить 50% от дальнейшей продажи игрока. 

ФК Шахтер Ефим Конопля Боруссия Менхенгладбах
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
