Будущее Конопли в Шахтере оказалось под вопросом

Будущее Конопли в Шахтере оказалось под вопросом

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 11:04
Конопля может покинуть Шахтер ради трансфера в Европу
Ефим Конопля (слева) в спортзале. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Правый защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефим Конопля может покинуть клуб в ближайшей перспективе на фоне затянувшихся переговоров о продлении контракта.

Сторонам пока не удалось прийти к компромиссу, несмотря на заинтересованность клуба в сохранении игрока, сообщил на YouTube-канале журналист Игорь Цыганык. 

Читайте также:

"Шахтер" предложил футболисту новое соглашение на улучшенных условиях, однако требования Ефима Конопли оказались значительно выше первоначальных ожиданий "горняков". Даже после пересмотра финансовых параметров и структуры контракта договоренность достигнута не была. 

Ефим Конопля
Ефим Конопля перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Конопля готов к трансферу

На фоне отсутствия прогресса в переговорах защитник рассматривает вариант с уходом из клуба летом, когда может получить статус свободного агента или стать объектом трансферного интереса. В числе приоритетов игрока называется возможность продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов, что делает текущую паузу в переговорах особенно чувствительной для обеих сторон.

Ефим Конопля является воспитанником украинского футбола и выступает на позиции правого защитника, сочетая работу в обороне с активными подключениями к атакам. В составе "Шахтера" он закрепился как игрок ротации с опытом выступлений в еврокубках, а также имеет опыт матчей за национальную сборную Украины, что делает его привлекательным вариантом для клубов за пределами УПЛ. 

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин снова стал героем матча в составе мадридского "Реала". 

Львовские "Карпаты" будет тренировать испанский специалист, о котором в Украине мало что известно. 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Ефим Конопля
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
