Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Майбутнє Коноплі в Шахтарі опинилося під питанням

Майбутнє Коноплі в Шахтарі опинилося під питанням

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 11:04
Конопля може залишити Шахтар заради трансферу в Європу
Юхим Конопля (ліворуч) у спортзалі. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Правий захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Юхим Конопля може покинути клуб у найближчій перспективі на тлі тривалих переговорів про продовження контракту.

Сторонам поки не вдалося дійти компромісу, попри зацікавленість клубу в збереженні гравця, повідомив на YouTube-каналі журналіст Ігор Циганик.

Реклама
Читайте також:

"Шахтар" запропонував футболістові нову угоду на поліпшених умовах, однак вимоги Юхима Коноплі виявилися значно вищими за початкові очікування "гірників". Навіть після перегляду фінансових параметрів та структури контракту домовленості досягнуто не було.

Ефим Конопля
Юхим Конопля перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Конопля готовий до трансферу

На тлі відсутності прогресу в переговорах захисник розглядає варіант з відходом з клубу влітку, коли може отримати статус вільного агента або стати об'єктом трансферного інтересу. Серед пріоритетів гравця називається можливість продовжити кар'єру в одному з європейських чемпіонатів, що робить поточну паузу в переговорах особливо чутливою для обох сторін.

Юхим Конопля є вихованцем українського футболу і виступає на позиції правого захисника, поєднуючи роботу в обороні з активними підключеннями до атак. У складі "Шахтаря" він закріпився як гравець ротації з досвідом виступів у єврокубках, а також має досвід матчів за національну збірну України, що робить його привабливим варіантом для клубів за межами УПЛ.

Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін знову став героєм матчу в складі мадридського "Реала".

Львівські "Карпати" тренуватиме іспанський фахівець, про якого в Україні мало що відомо.

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Юхим Конопля
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації