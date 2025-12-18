Конопля може залишити Шахтар заради трансферу в Європу

Юхим Конопля (ліворуч) у спортзалі. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Правий захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Юхим Конопля може покинути клуб у найближчій перспективі на тлі тривалих переговорів про продовження контракту.

Сторонам поки не вдалося дійти компромісу, попри зацікавленість клубу в збереженні гравця, повідомив на YouTube-каналі журналіст Ігор Циганик.

"Шахтар" запропонував футболістові нову угоду на поліпшених умовах, однак вимоги Юхима Коноплі виявилися значно вищими за початкові очікування "гірників". Навіть після перегляду фінансових параметрів та структури контракту домовленості досягнуто не було.

Юхим Конопля перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Конопля готовий до трансферу

На тлі відсутності прогресу в переговорах захисник розглядає варіант з відходом з клубу влітку, коли може отримати статус вільного агента або стати об'єктом трансферного інтересу. Серед пріоритетів гравця називається можливість продовжити кар'єру в одному з європейських чемпіонатів, що робить поточну паузу в переговорах особливо чутливою для обох сторін.

Юхим Конопля є вихованцем українського футболу і виступає на позиції правого захисника, поєднуючи роботу в обороні з активними підключеннями до атак. У складі "Шахтаря" він закріпився як гравець ротації з досвідом виступів у єврокубках, а також має досвід матчів за національну збірну України, що робить його привабливим варіантом для клубів за межами УПЛ.

