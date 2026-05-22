Лідер Шахтаря може продовжити кар'єру в Німеччині

Лідер Шахтаря може продовжити кар'єру в Німеччині

Дата публікації: 22 травня 2026 18:39
Конопля близький до трансферу в німецький клуб
Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: прес-служба клубу

Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Юхим Конопля може почати новий сезон в іншій команді. Футболіст домагається трансферу в іноземний клуб. Він близький до досягнення цієї мети.

До Коноплі проявляє інтерес один із відомих представників Бундесліги, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Протягом більшої частини сезону 2025/26 циркулює інформація про можливий відхід Юхима Коноплі з "Шахтаря". Контракт гравця з донецьким клубом закінчується наприкінці вересня, і 26-річний гравець не хоче продовжувати угоду.

Ефим Конопля
Юхим Конопля під час поєдинку. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Де гратиме Конопля

Ще в середині сезону фланговий футболіст змінив агентів з метою працевлаштування в одному з європейських клубів. У свій час були чутки про інтерес до українця з боку представників Іспанії, але не виключено, що він продовжить кар'єру в Бундеслізі.

У послугах Юхима Коноплі зацікавлена "Боруссія" з Менхенгладбаха, яка є п'ятиразовим чемпіоном Німеччини. Трансфер може відбутися вже в липні. Надалі "Шахтар" може отримати 50% від подальшого продажу гравця.

Читайте також:

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається повернути з оренд одразу двох гравців, які зможуть проявити себе в новому сезоні.

Також стало відомо, що в "ПСЖ" вирішили після отримання інформації про інтерес до Іллі Забарного з боку "Реала". 

ФК Шахтар Юхим Конопля Боруссія Менхенгладбах
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
