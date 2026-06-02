Зинченко может стать одногклубником Батагова в Трабзонспоре

Зинченко может получить выгодное предложение из Турции
В карьере Александра Зинченко готовятся очередные изменения. Игрок сборной Украины может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Речь ижет о турецкой лиге.
В услугах Зинченко оказался заинтересован местный "Трабзонспор", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Taka Gazetesi.
Сезон 2025/26 оказался для Александра Зинченко неудачным. Он начал его в "Арсенале", но зимой перешел в амстердамский "Аякс" и почти сразу же получил серьезную травму колена. Восстановление 29-летнего игрока еше не закончилось. Нидерландский клуб заключил с защитником контракт до конца сезона и не будет продлевать соглашение.
На Зинченко обратил внимание другой клуб
Несколько дней назад появилась информация о том, что опытный футболист может вернуться в Украину. Однако у него появился более заманчивый вариант. Турецкий "Трабзонспор" готов предложить Александру Зинченко контракт.
В этом клубе уже выступают украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, не так давно его цвета защищал Даниил Сикан. В "Трабзонспоре" считают успешной ставку на украинских игроков. В случае с Зинченко турков устраивает, что не придется платить за трансфер футболиста. Также преимуществом является универсализм Александра.
