Главная Спорт Зинченко может получить выгодное предложение из Турции

Дата публикации 2 июня 2026 18:31
Зинченко может стать одногклубником Батагова в Трабзонспоре
Один из немногих матчей Александр Зинченко за "Аякс". Фото: Getty Images

В карьере Александра Зинченко готовятся очередные изменения. Игрок сборной Украины может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Речь ижет о турецкой лиге. 

В услугах Зинченко оказался заинтересован местный "Трабзонспор", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Taka Gazetesi

Сезон 2025/26 оказался для Александра Зинченко неудачным. Он начал его в "Арсенале", но зимой перешел в амстердамский "Аякс" и почти сразу же получил серьезную травму колена. Восстановление 29-летнего игрока еше не закончилось. Нидерландский клуб заключил с защитником контракт до конца сезона и не будет продлевать соглашение.  

На Зинченко обратил внимание другой клуб 

Несколько дней назад появилась информация о том, что опытный футболист может вернуться в Украину. Однако у него появился более заманчивый вариант. Турецкий "Трабзонспор" готов предложить Александру Зинченко контракт. 

В этом клубе уже выступают украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, не так давно его цвета защищал Даниил Сикан. В "Трабзонспоре" считают успешной ставку на украинских игроков. В случае с Зинченко турков устраивает, что не придется платить за трансфер футболиста. Также преимуществом является универсализм Александра. 

Напомним, Новини.LIVE привели слова Владимира Кличко, который высоко оценил потенциал Агита Кабайела. Немец является претендентом на бой с Александром Усиком. 

Также Новини.LIVE сообщали об интересе английского "Ливерпуля" к Илье Забарному. В "ПСЖ" еще не приняли решения о будущем украинского игрока. 

Александр Зинченко Футбол трансферы Трабзонспор
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
