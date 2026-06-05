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Головна Спорт Екссуперник Усика несподівано заговорив про реванш з українцем

Екссуперник Усика несподівано заговорив про реванш з українцем

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 22:25
Гассієв оцінив шанси Усика в можливому бою з Кабаєлом
Мурат Гассієв під час бою. Фото: Rich Schultz/Getty Images

Російський боксер Мурат Гассієв розповів про враження з приводу останнього бою Олександра Усика. Українець зумів зломити опір Ріко Верхувена. Наступним суперником чемпіона має стати Агіт Кабаєл.

Гассієв очікував від Усика легшої перемоги над Верхувеном, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "talkSPORT Boxing".

Мурат Гассієв не дивився в прямому ефірі бій Олександра Усика з Ріко Верхувеном, оскільки був упевнений у легкій перемозі українця. Хайлайти протистояння здивував 32-річного росіянина. Він припустив, що чемпіон недооцінив нідерландця, який влаштував українцеві справжню дуель. На думку Гассієва, стиль Ріко виявився незручним для Усика, але в підсумку клас чинного володаря чемпіонських поясів вплинув на результат поєдинку.

Бій із Кабаєлом і реванш із Гассієвим

Росіянин не виключає, що в Усика накопичилися травми, та й вік починає позначатися на виступах Олександра. Незважаючи на не надто переконливу перемогу над Верхувеном, Гассієв вважає українця одним із найкращих боксерів в історії.

"Бій із Кабаєлом? Я б поставив на Агіта, адже він молодший і швидший. Але й Усик славиться своїм духом і волею до перемоги. Шанси будуть приблизно рівними", — заявив Гассієв.

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Мурат є регулярним чемпіоном WBA в суперважкій вазі. Він готується до захисту пояса проти Тоні Йокі. Переможець стане претендентом на повноцінний пояс, яким володіє Олександра Усик. Українець уже перемагав росіянина у 2018 році в крузервейті.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, де та коли можна буде подивитися матч збірних України та Данії, який відбудеться 7 червня.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про нещасний випадок із відомим українським коментатором, який опинився в реанімації.

Олександр Усик бокс Мурат Гассієв
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
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