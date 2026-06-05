Гассієв оцінив шанси Усика в можливому бою з Кабаєлом

Мурат Гассієв під час бою. Фото: Rich Schultz/Getty Images

Російський боксер Мурат Гассієв розповів про враження з приводу останнього бою Олександра Усика. Українець зумів зломити опір Ріко Верхувена. Наступним суперником чемпіона має стати Агіт Кабаєл.

Гассієв очікував від Усика легшої перемоги над Верхувеном, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "talkSPORT Boxing".

Мурат Гассієв не дивився в прямому ефірі бій Олександра Усика з Ріко Верхувеном, оскільки був упевнений у легкій перемозі українця. Хайлайти протистояння здивував 32-річного росіянина. Він припустив, що чемпіон недооцінив нідерландця, який влаштував українцеві справжню дуель. На думку Гассієва, стиль Ріко виявився незручним для Усика, але в підсумку клас чинного володаря чемпіонських поясів вплинув на результат поєдинку.

Бій із Кабаєлом і реванш із Гассієвим

Росіянин не виключає, що в Усика накопичилися травми, та й вік починає позначатися на виступах Олександра. Незважаючи на не надто переконливу перемогу над Верхувеном, Гассієв вважає українця одним із найкращих боксерів в історії.

"Бій із Кабаєлом? Я б поставив на Агіта, адже він молодший і швидший. Але й Усик славиться своїм духом і волею до перемоги. Шанси будуть приблизно рівними", — заявив Гассієв.

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Мурат є регулярним чемпіоном WBA в суперважкій вазі. Він готується до захисту пояса проти Тоні Йокі. Переможець стане претендентом на повноцінний пояс, яким володіє Олександра Усик. Українець уже перемагав росіянина у 2018 році в крузервейті.

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