Кабаєл знайшов спосіб зацікавити Усика в очному поєдинку

Олександр Усик та Агіт Кабаєл. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Після перемоги Олександра Усика над Ріко Верхувеном розмови про наступного суперника українця не вщухають. Одним із головних претендентів залишається володар тимчасового титулу WBC Агіт Кабаєл. Одразу після бою в Єгипті німець піднявся в ринг і запропонував чемпіону провести поєдинок.

Усик тоді відповів, що всі питання необхідно обговорювати з його командою і Туркі Аль аш-Шейхом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт Кабаєла.

Відтоді Агіт Кабаєл регулярно нагадує про себе в публічному просторі. Німецький боксер неодноразово заявляв, що хотів би провести титульний бій на території Німеччини, а також наголошував, що давно очікує можливості зустрітися з українцем. Останніми тижнями він кілька разів коментував ситуацію навколо можливого поєдинку і закликав команду Олександра Усика швидше прийняти рішення.

Кабаєл опублікував нове відеозвернення

У понеділок, 1 червня, Агіт Кабаєл розмістив у соціальних мережах ролик, який анонсував загадковою датою і часом публікації. У відео німець переглядає момент своєї зустрічі з Олександром Усиком у Гізі, розглядає спільну фотографію з чемпіоном і намагається додзвонитися українцю.

Однією з деталей ролика стала фраза українською мовою: "На жаль, відсутній зв'язок із вашим абонентом". Також у кадрі з'являються тренер Кабаєла, промоутер Френк Воррен та менеджер Спенсер Браун, які висловлюють упевненість, що бій вдасться організувати. На завершення ролика Кабаєл показує тренування з боксерським мішком, на якому розміщено зображення обличчя Усика.

Німець продовжує серію з шести дострокових перемог поспіль і вважається одним із найнебезпечніших претендентів дивізіону. В останніх поєдинках він перемагав Арсланбека Махмудова, Френка Санчеса та Чжана Чжілея, нерідко роблячи ставку на потужні удари по корпусу. Сам боксер пообіцяв, що історія його виклику Усику отримає продовження.

