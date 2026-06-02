Кабайел нашел способ заинтересовать Усика в очном поединке

Александр Усик и Агит Кабайел. Фото: instagram.com/agitkabayel/

После победы Александра Усика над Рико Верхувеном разговоры о следующем сопернике украинца не утихают. Одним из главных претендентов остается обладатель временного титула WBC Агит Кабайел. Сразу после боя в Египте немец поднялся в ринг и предложил чемпиону провести поединок.

Усик тогда ответил, что все вопросы необходимо обсуждать с его командой и Турки Аль аш-Шейхом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Кабайела.

С тех пор Агит Кабайел регулярно напоминает о себе в публичном пространстве. Немецкий боксер неоднократно заявлял, что хотел бы провести титульный бой на территории Германии, а также подчеркивал, что давно ожидает возможности встретиться с украинцем. В последние недели он несколько раз комментировал ситуацию вокруг возможного поединка и призывал команду Александра Усика быстрее принять решение.

Кабайел опубликовал новое видеообращение

В понедельник, 1 июня, Агит Кабайел разместил в социальных сетях ролик, который анонсировал загадочной датой и временем публикации. В видео немец пересматривает момент своей встречи с Александром Усиком в Гизе, рассматривает совместную фотографию с чемпионом и пытается дозвониться украинцу.

Одной из деталей ролика стала фраза на украинском языке: "К сожалению, отсутствует связь с вашим абонентом". Также в кадре появляются тренер Кабайела, промоутер Фрэнк Уоррен и менеджер Спенсер Браун, которые выражают уверенность, что бой удастся организовать. В завершении ролика Кабайел показывает тренировку с боксерским мешком, на котором размещено изображение лица Усика.

Читайте также:

Немец продолжает серию из шести досрочных побед подряд и считается одним из самых опасных претендентов дивизиона. В последних поединках он побеждал Арсланбека Махмудова, Фрэнка Санчеса и Чжана Чжилея, нередко делая ставку на мощные удары по корпусу. Сам боксер пообещал, что история его вызова Усику получит продолжение.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что экс-чемпион мира Владимир Кличко думает о подготовке к бою Агита Кабайела.

Также Новини.LIVE сообщали об интересе одного из клубов украинской Премьер-лиги к воспитаннику мадридского "Реала".