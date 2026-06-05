Гассиев оценил шансы Усика в возможном бою с Кабайелом

Мурат Гассиев во время боя. Фото: Rich Schultz/Getty Images

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о впечатлении по поводу последнего боя Александра Усика. Украинец сумел сломить сопротивление Рико Верхувена. Следующим соперником чемпиона должен стать Агит Кабайел.

Гассиев ожидал от Усика более легкой победы над Верхувеном, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "talkSPORT Boxing".

Мурат Гассиев не смотрел в прямом эфире бой Александра Усика с Рико Верхувеном, поскольку был уверен в легкой победе украинца. Хайлайты противостояния удивил 32-летнего россиянина. Он предположил, что чемпион недооценил нидерландца, который устроил украинцу настоящую дуэль. По мнению Гассиева, стиль Рико оказался неудобным для Усика, но в итоге класс действующего обладателя чемпионских поясов повлиял на исход поединка.

Бой с Кабайелом и реванш с Гассиевым

Россиянин не исключает, что у Усика накопились травмы, да и возраст начинает сказываться на выступлениях Александра. Несмотря на не слишком убедительную победу над Верхувеном, Гассиев считает украинца одним из лучших боксеров в истории.

"Бой с Кабайелом? Я бы поставил на Агита, ведь он моложе и быстрее. Но и Усик славится своим духом и волей к победе. Шансы будут примерно равными", — заявил Гассиев.

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Мурат является регулярным чемпионом WBA в супертяжелом весе. Он готовится к защите пояса против Тони Йоки. Победитель станет претендентом на полноценный пояс, который владеет Александра Усик. Украинец уже побеждал россиянина в 2018 году в крузервейте.

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