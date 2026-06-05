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Главная Спорт Украинский комментатор Тингаев попал в реанимацию из-за удара током

Украинский комментатор Тингаев попал в реанимацию из-за удара током

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 16:50
Комментатор Тигаев оказался в реанимации после удара током на рыболовле
Александр Тингаев в радиоэфире. Фото: скриншот Instagram

В украинской спортивной семье произошла трагедия. Известный комментатор Александр Тингаев стал жертвой несчастного случая. Он попадл в реанимацию после отдыха на природе. 

Врачи борются за жизнь человека, чей голос знают миллионы болельщиков, сообщают Новини.LIVE

Инцинеднт с Александром Тингаевым произошел во время рыбной ловли. Спортивный комментатор зацепил удочкой высоковольтный кабель. Его ударило током, в результате более 90% тела оказались поражены. Пострадавшего доставили в ожоговый центр, где за его жизнь борются врачи. Тингаев находится в реанимации

Кто такой Александр Тингаев 

Воспитанник футбольной школы полтавской "Ворсклы" пришел в журналистику в 17 лет. Уже с 2004 года он начал работать на украинских телеканалах, которые вещают на всю страну. 

Наибольшую известность Тингаеву принесла работа на чемпионате Европы по футболу 2008 года. Тогда голос Тингаева звучал в доме каждого украинского болельщика, который смотрел турнир. В последние годы 46-летний Тингаев много работает на радио. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о подготовке сборной Украины к матчу против Дании, который состоится уже 7 июня. 

Также Новини.LIVE сообщали о намерении руководства киевского "Динамо" привести в команду известного легионера. 

футбол вылов рыбы комментатор
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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