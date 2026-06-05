Комментатор Тигаев оказался в реанимации после удара током на рыболовле

Александр Тингаев в радиоэфире. Фото: скриншот Instagram

В украинской спортивной семье произошла трагедия. Известный комментатор Александр Тингаев стал жертвой несчастного случая. Он попадл в реанимацию после отдыха на природе.

Врачи борются за жизнь человека, чей голос знают миллионы болельщиков, сообщают Новини.LIVE.

Инцинеднт с Александром Тингаевым произошел во время рыбной ловли. Спортивный комментатор зацепил удочкой высоковольтный кабель. Его ударило током, в результате более 90% тела оказались поражены. Пострадавшего доставили в ожоговый центр, где за его жизнь борются врачи. Тингаев находится в реанимации.

Кто такой Александр Тингаев

Воспитанник футбольной школы полтавской "Ворсклы" пришел в журналистику в 17 лет. Уже с 2004 года он начал работать на украинских телеканалах, которые вещают на всю страну.

Наибольшую известность Тингаеву принесла работа на чемпионате Европы по футболу 2008 года. Тогда голос Тингаева звучал в доме каждого украинского болельщика, который смотрел турнир. В последние годы 46-летний Тингаев много работает на радио.

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