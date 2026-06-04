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Главная Спорт Руководство Ворсклы распустило команду: судьба клуба не определена

Руководство Ворсклы распустило команду: судьба клуба не определена

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 21:11
Футболисты Ворсклы получили трудовые книжки и покинули клуб
Игроки Ворсклы перед одним из последних матчей. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Один из самых известных футбольных клубов Украины "Ворскла" продолжает накапливать проблемы. Финансовый кризис поставил под сомнение дальнейшее существование команды. Следующий сезон полтавчане пропустят. 

В команде практически не осталось игроков, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Inside UPL. 

У полтавской "Ворсклы" практически нет средств к существованию. У спонсоров клуба начались финансовые проблемы, которые повлияли и на команду. В результате прошла аттестация, по итогам которой "Ворсклу" не допустили к соревнованиям в Первой лиге на сезон 2026/27. Команду заменит "Полесье-2". 

Что будет с "Ворсклой" 

Сложно сказать, какое будущее ждет клуб, который был основан еще в 1955 году. Из-за долгов по зарплате футболистам полтавской команды уже выдали на руки их трудовые книжки. "Ворскла", которая была бронзовым призером Украины в сезонах 1996/97 и 2017/18, а также побеждала в Кубке страны в сезоне 2008/09, может изчезнуть с футбольной карты. 

Не исключено, что в ближайшие недели функционирование "Ворсклы" будет полностью приостановлено. При самом негативном варианте будет инициирована процедура банкротства

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Напомним, в составе киевского "Динамо" может появиться еще один румынский футболист, идут переговоры по трансферу. 

Ранее стало известно о планах "Жироны" в отношении двух футболистов сборной Украины, которые играют в команде. 

футбол Первая лига Ворскла
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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