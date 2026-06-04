Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо может подписать защитника из чемпионата Польши

Динамо может подписать защитника из чемпионата Польши

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 17:01
Динамо может подписать защитника из чемпионата Польши
Богдан Раковицан после матча "Ракува". Фото: instagram.com/racovitan.b/

Руководство киевского "Динамо" может пригласить в команду еще одного румынского игрока. "Бело-синие" заинтересованы в Богдане Раковицане. Он выступает за польский "Ракув". 

Как и "Динамо", польская команда заняла 4 место по итогам сезона в своей лиге, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на GSP

В летнее межсезонье "Динамо" собирается оформить сразу несколько трансферов. Одной из позицию, которую хотят усилить киевляне, является место в центре обороны. Приоритетным кандидатом на переезд в столицу оказался 25-летний румынский защитник польского "Ракува" Богдан Раковицан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трансфер еще не гарантирован 

На румынского защитника претендует ряд европейских клубов. Он сомневается в целесообразности переезда в Украину по мотивам личной безопасности. Но существуют опасения и для "Динамо", поскольку в прошлом сезоне Богдан Раковицан пропустил часть матчей из-за серьезной травмы

Тем не менее, "бело-синие" готовы заплатить за румынского защитника 3 млн евро. В прошлом сезоне Раковицан отыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативную передачу. В его активе 5 поединков за сборную Румынии

Читайте также:

"Ракув" в прошлом сезоне дошел до 1/8 Лиги Конференций, где проиграл "Фиорентине". В 2022 году польский клуб заплатил за Раковицана 600 тысяч евро

Напомним, Новини.LIVE писали о конфликте мадридского "Реала" и английского "Манчестер Сити" из-за Эрлинга Холанна. 

Также Новини.LIVE писали, что в итальянской Серии А может появиться еще один молодой украинский футболист

футбол Динамо Футбол трансферы
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации