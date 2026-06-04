Динамо может подписать защитника из чемпионата Польши
Руководство киевского "Динамо" может пригласить в команду еще одного румынского игрока. "Бело-синие" заинтересованы в Богдане Раковицане. Он выступает за польский "Ракув".
Как и "Динамо", польская команда заняла 4 место по итогам сезона в своей лиге, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на GSP.
В летнее межсезонье "Динамо" собирается оформить сразу несколько трансферов. Одной из позицию, которую хотят усилить киевляне, является место в центре обороны. Приоритетным кандидатом на переезд в столицу оказался 25-летний румынский защитник польского "Ракува" Богдан Раковицан.
Трансфер еще не гарантирован
На румынского защитника претендует ряд европейских клубов. Он сомневается в целесообразности переезда в Украину по мотивам личной безопасности. Но существуют опасения и для "Динамо", поскольку в прошлом сезоне Богдан Раковицан пропустил часть матчей из-за серьезной травмы.
Тем не менее, "бело-синие" готовы заплатить за румынского защитника 3 млн евро. В прошлом сезоне Раковицан отыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативную передачу. В его активе 5 поединков за сборную Румынии.
"Ракув" в прошлом сезоне дошел до 1/8 Лиги Конференций, где проиграл "Фиорентине". В 2022 году польский клуб заплатил за Раковицана 600 тысяч евро.
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