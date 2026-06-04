Динамо може підписати захисника з чемпіонату Польщі

Богдан Раковіцан після матчу "Ракува". Фото: instagram.com/racovitan.b/

Керівництво київського "Динамо" може запросити в команду ще одного румунського гравця. "Біло-сині" зацікавлені в Богдані Раковіцані. Він виступає за польський "Ракув".

Як і "Динамо", польська команда посіла 4 місце за підсумками сезону у своїй лізі, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на GSP.

У літнє міжсезоння "Динамо" збирається оформити відразу кілька трансферів. Однією з позицій, яку хочуть посилити кияни, є місце в центрі оборони. Пріоритетним кандидатом на переїзд до столиці виявився 25-річний румунський захисник польського "Ракува" Богдан Раковіцан.

Трансфер ще не гарантований

На румунського захисника претендує низка європейських клубів. Він сумнівається в доцільності переїзду в Україну з мотивів особистої безпеки. Але існують побоювання і для "Динамо", оскільки минулого сезону Богдан Раковіцан пропустив частину матчів через серйозну травму.

Проте "біло-сині" готові заплатити за румунського захисника 3 млн євро. Минулого сезону Раковіцан відіграв 48 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та зробив 2 результативні передачі. У його активі 5 поєдинків за збірну Румунії.

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"Ракув" минулого сезону дійшов до 1/8 Ліги Конференцій, де програв "Фіорентині". У 2022 році польський клуб заплатив за Раковіцана 600 тисяч євро.

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