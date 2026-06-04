Жирона хоче зберегти Ваната та продати Циганкова

Владислав Ванат під час матчу. Фото: Alex Caparros/Getty Images

Кінець сезону 2025/26 у чемпіонаті Іспанії виявився драматичним для "Жирони". Каталонська команда оформила виліт з елітного дивізіону в останньому турі перед рідними трибунами. Для збереження прописки в Ла-Лізі підопічним Мічела не вистачило одного гола.

У літнє міжсезоння на "Жирону" чекає багато змін, повідомляють Новини.LIVE.

Головний тренер команди Мічел Санчес подав у відставку. Із середини сезону він вів переговори з "Аяксом" і вже очолив амстердамців. Іспанські журналісти не виключають, що така ситуація з тренером вплинула на виліт "Жирони".

Мічел намагається відвезти із собою до Нідерландів і півзахисника збірної України Віктора Циганкова. Однак за гравця бореться і турецький "Трабзонспор". Також каталонський клуб збирається продати Арнау Мартінеса та Аззеддіна Унаї.

Віктор Циганков в Іспанії. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Хто залишиться в "Жироні"

Спортивний директор клубу Кіке Карсель уже порівняв команду із сином і заявив, що продовжить працювати в клубі, щоб повернути "Жирону" в Ла-Лігу. Він уже будує трансферні плани на літнє міжсезоння.

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Каталонці хочуть зберегти форварда збірної України Владислава Ваната. Він забив 13 голів у своєму дебютному сезоні в Іспанії, але пропустив ключові матчі через травму. Також "Жирона" спробує втримати Франсеса, Брайана Хіля, Жоеля Року, Алекса Морено, Пауло Гассанігу, Івана Мартіна, Порту та Давида Лопеса.

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