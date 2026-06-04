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Головна Спорт Циганков може не перейти в Трабзонспор через своє місце народження

Циганков може не перейти в Трабзонспор через своє місце народження

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 14:59
Циганков може не перейти в Трабзонспор через своє місце народження
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Можливий перехід вінгера збірної України Віктора Циганкова з "Жирони" до турецького "Трабзонспора" зіткнувся з додатковими труднощами. Як виявилося, переговори гальмують не лише фінансові вимоги іспанського клубу.

Про це повідомив журналіст Юнус Емре Сел, передає портал Новини.LIVE.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Переговори щодо Циганкова ускладнилися

За словами інсайдера, частина вболівальників і представників клубу негативно відреагувала на інформацію про те, що український футболіст народився в Ізраїлі. За інформацією джерела, цей фактор став додатковою перешкодою під час обговорення потенційного трансферу.

Журналіст наголосив, що Циганков народився в Ізраїлі лише тому, що його батько на той момент виступав за місцевий футбольний клуб. При цьому журналіст наголосив, що українець не має жодного стосунку до політичних чи релігійних суперечок, які стали предметом обговорення серед частини турецьких уболівальників.

За оцінкою джерела, якби не ця ситуація, переговори між клубами просувалися б значно швидше. Водночас інсайдер підкреслив, що можливий трансфер поки не зірвався, а сторони продовжують роботу над можливою угодою.

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Раніше повідомлялося, що основною перепоною для переходу були фінансові вимоги "Жирони", яка не готова відпускати одного зі своїх ключових футболістів за занижену суму.

Віктор Циганков — 28-річний український вінгер "Жирони" та збірної України. Народився в ізраїльському місті Нагарія, де на той момент виступав його батько Віталій Циганков. Вихованець "Динамо", за яке провів понад 200 матчів, після чого у 2023 році перейшов до "Жирони".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про інтерес представника чемпіонату Італії до Дениса Попова, який може стати черговим українцем у Серії А. У "Аталанті" вважають футболіста "Динамо" одним із кандидатів на підсилення оборонної лінії.

Також Новини.LIVE писав, що прогрес Матвія Пономаренка отримав підтвердження у вигляді суттєвого зростання його ринкової оцінки. Нападник киян увійшов до числа молодих українських гравців, які найбільше додали у вартості за останній період.

Віктор Циганков Жирона Трабзонспор
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
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