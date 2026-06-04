Цыганков может не перейти в Трабзонспор из-за своего места рождения

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Возможный переход вингера сборной Украины Виктора Цыганкова из "Жироны" в турецкий "Трабзонспор" столкнулся с дополнительными трудностями. Как оказалось, переговоры тормозят не только финансовые требования испанского клуба.

Об этом сообщил журналист Юнус Эмре Сел, передает портал Новини.LIVE.

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Переговоры по Цыганкову усложнились

По словам инсайдера, часть болельщиков и представителей клуба негативно отреагировала на информацию о том, что украинский футболист родился в Израиле. По информации источника, этот фактор стал дополнительным препятствием при обсуждении потенциального трансфера.

Журналист отметил, что Цыганков родился в Израиле только потому, что его отец на тот момент выступал за местный футбольный клуб. При этом журналист отметил, что украинец не имеет никакого отношения к политическим или религиозным спорам, которые стали предметом обсуждения среди части турецких болельщиков.

По оценке источника, если бы не эта ситуация, переговоры между клубами продвигались бы значительно быстрее. В то же время инсайдер подчеркнул, что возможный трансфер пока не сорвался, а стороны продолжают работу над возможной сделкой.

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Ранее сообщалось, что основной преградой для перехода были финансовые требования "Жироны", которая не готова отпускать одного из своих ключевых футболистов за сниженную сумму.

Виктор Цыганков — 28-летний украинский вингер "Жироны" и сборной Украины. Родился в израильском городе Нагария, где на тот момент выступал его отец Виталий Цыганков. Воспитанник "Динамо", за которое провел более 200 матчей, после чего в 2023 году перешел в "Жирону".

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Также Новини.LIVE писал, что прогресс Матвея Пономаренко получил подтверждение в виде существенного роста его рыночной оценки. Нападающий киевлян вошел в число молодых украинских игроков, которые больше всего прибавили в стоимости за последний период.