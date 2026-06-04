Цыганков может не перейти в Трабзонспор из-за своего места рождения
Возможный переход вингера сборной Украины Виктора Цыганкова из "Жироны" в турецкий "Трабзонспор" столкнулся с дополнительными трудностями. Как оказалось, переговоры тормозят не только финансовые требования испанского клуба.
Об этом сообщил журналист Юнус Эмре Сел, передает портал Новини.LIVE.
Переговоры по Цыганкову усложнились
По словам инсайдера, часть болельщиков и представителей клуба негативно отреагировала на информацию о том, что украинский футболист родился в Израиле. По информации источника, этот фактор стал дополнительным препятствием при обсуждении потенциального трансфера.
Журналист отметил, что Цыганков родился в Израиле только потому, что его отец на тот момент выступал за местный футбольный клуб. При этом журналист отметил, что украинец не имеет никакого отношения к политическим или религиозным спорам, которые стали предметом обсуждения среди части турецких болельщиков.
По оценке источника, если бы не эта ситуация, переговоры между клубами продвигались бы значительно быстрее. В то же время инсайдер подчеркнул, что возможный трансфер пока не сорвался, а стороны продолжают работу над возможной сделкой.
Ранее сообщалось, что основной преградой для перехода были финансовые требования "Жироны", которая не готова отпускать одного из своих ключевых футболистов за сниженную сумму.
Виктор Цыганков — 28-летний украинский вингер "Жироны" и сборной Украины. Родился в израильском городе Нагария, где на тот момент выступал его отец Виталий Цыганков. Воспитанник "Динамо", за которое провел более 200 матчей, после чего в 2023 году перешел в "Жирону".
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об интересе представителя чемпионата Италии к Денису Попову, который может стать очередным украинцем в Серии А. В "Аталанте" считают футболиста "Динамо" одним из кандидатов на усиление оборонительной линии.
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