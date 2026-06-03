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Головна Спорт Попов може продовжити кар'єру в італійській Аталанті

Попов може продовжити кар'єру в італійській Аталанті

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 16:51
Попов може продовжити кар'єру в італійській Аталанті
Богдан Попов під час матчу. Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Вихованець київського "Динамо" Богдан Попов наступного сезону може дебютувати в Серії А. Одразу дві команди з елітного італійського чемпіонату звернули увагу на українця. Останніми роками він став важливим гравцем для "Емполі".

Агент 19-річного футболіста веде переговори з потенційними покупцями, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "УФ".

Молодий форвард Богдан Попов у 2022 році переїхав із Києва до Польщі, де підписав контракт із "Гурніком" із Забже. Гравцеві вистачило всього одного сезону, щоб перейти в італійський "Емполі" із Серії В. Українець швидко освоївся і в команді, і в лізі.

Трансфер Попова в команду із Серії А

У минулому сезоні Богдан забив 10 голів за свою команду. Загалом на рахунку форварда 23 м'ячі в 66 поєдинках. Результативність і статус перспективного гравця привернули до Богдана Попова увагу команд із Серії А.

Уже відомо, що одразу два клуби зацікавлені в підписанні українського нападника. Йдеться про "Аталанту", де вже грав Руслан Маліновський, а також про "Кальярі". Агент футболіста Андрій Головаш підтвердив факт переговорів, але поки відмовився повідомляти деталі.

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Футбол трансфери Аталанта Богдан Попов
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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