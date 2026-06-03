Попов может продолжить карьеру в итальянской Аталанте

Богдан Попов во время матча. Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Воспитанник киевского "Динамо" Богдан Попов в следующем сезоне может дебютировать в Серии А. Сразу две команды из элитного итальянского чемпионата обратили внимание на украинца. В последние годы он стал важным игроком для "Эмполи".

Агент 19-летнего футболиста ведет переговоры с потенциальными покупателями, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "УФ".

Молодой форвард Богдан Попов в 2022 году переехал из Киева в Польшу, где подписал контракт с "Гурником" из Забже. Игроку хватило всего одного сезона, чтобы перейти в итальянский "Эмполи" из Серии В. Украинец быстро освоился и в команде, и в лиге.

Трансфер Попова в команду из Серии А

В прошлом сезоне Богдан забил 10 голов за свою команду. В общей сложности на счету форварда 23 мяча в 66 поединках. Результативность и статус перспективного игрока привлекли к Богдану Попову внимание команд из Серии А.

Уже известно, что сразу два клуба заинтересованы в подписании украинского нападающего. Речь идет об "Аталанте", где уже играл Руслан Малиновский, а также о "Кальяри". Агент футболиста Андрей Головаш подтвердил факт переговоров, но пока отказался сообщать детали.

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