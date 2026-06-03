Жена Сергея Реброва показала будни тренера после увольнения

Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Супруга бывшего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Анна поделилась новым семейным фото. На снимке наставник проводит время с женой и детьми после ухода из сборной Украины.

О новой публикации сообщил портал Новини.LIVE.

Жена Реброва показала новое семейное фото

Анна Реброва опубликовала в Instagram новое семейное фото, на котором позирует вместе с мужем и тремя сыновьями. Семья сейчас живет в Испании.

Сергей Ребров с семьей. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Анна сейчас активно ведет социальные сети, где показывает семейную жизнь, воспитание детей, путешествия и собственные проекты. Ранее она также развивала футбольный контент.

Сергей и Анна Ребровы поженились в 2016 году. Супруги воспитывают троих сыновей, а также у тренера есть взрослый сын Дмитрий от предыдущего брака.

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Сергей Ребров — 52-летний украинский тренер и бывший футболист. Работал с "Динамо", "Ференцварошем", "Аль-Айном", "Аль-Ахли" и сборной Украины. Как игрок выступал за "Динамо", "Тоттенхэм", "Фенербахче" и "Вест Хэм" и является одним из лучших бомбардиров в истории украинского футбола.

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