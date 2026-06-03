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Главная Спорт Жена Сергея Реброва показала будни тренера после увольнения

Жена Сергея Реброва показала будни тренера после увольнения

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 07:45
Жена Сергея Реброва показала будни тренера после увольнения
Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Супруга бывшего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Анна поделилась новым семейным фото. На снимке наставник проводит время с женой и детьми после ухода из сборной Украины.

О новой публикации сообщил портал Новини.LIVE.

Жена Реброва показала новое семейное фото

Анна Реброва опубликовала в Instagram новое семейное фото, на котором позирует вместе с мужем и тремя сыновьями. Семья сейчас живет в Испании.

Семья Сергея Реброва
Сергей Ребров с семьей. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Анна сейчас активно ведет социальные сети, где показывает семейную жизнь, воспитание детей, путешествия и собственные проекты. Ранее она также развивала футбольный контент.

Сергей и Анна Ребровы поженились в 2016 году. Супруги воспитывают троих сыновей, а также у тренера есть взрослый сын Дмитрий от предыдущего брака.

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Сергей Ребров — 52-летний украинский тренер и бывший футболист. Работал с "Динамо", "Ференцварошем", "Аль-Айном", "Аль-Ахли" и сборной Украины. Как игрок выступал за "Динамо", "Тоттенхэм", "Фенербахче" и "Вест Хэм" и является одним из лучших бомбардиров в истории украинского футбола.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Кличко обратил внимание на качества Агита Кабаэла, которые позволили ему закрепиться среди самых опасных боксеров супертяжелого веса. Украинец считает, что главным оружием немца является его способность непрерывно давить на соперника на протяжении всего поединка.

Также Новини.LIVE писал, что Александр Зинченко получил вариант для продолжения карьеры за пределами Англии. Один из лидеров турецкого футбола готов сделать украинцу заманчивое предложение перед открытием трансферного окна.

Сергей Ребров жены футболистов Анна Реброва
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
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