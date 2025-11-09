Сергей Ребров стал отцом накануне матчей сборной

Сергей и Анна Ребровы со старшими детьми. Фото: instagram.com/annarebrova31

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва произошло счастливое событие в семье. Жена специалиста Анна родила сына.

Для Реброва это четвертый сын, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Анна Реброва и старшие дети с малышом. Фото: instagram.com/annarebrova31

Пополнение в семье Реброва

Главный тренер сборной Украины в 51 год в четвертый раз стал отцом. По словам его супруги Анны, она 7 ноября родила своего третьего сына.

"В нашей семье произошла радость, родился еще один сыночек! Невероятная любовь, тепло и нежность переполняют нас. 07.11.2025",- написала Анна.

Также жена Реброва опубликовала фото с малышом.

Руки новорожденного сына Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

Имя мальчика пока не разглашают. Это третий ребенок во втором браке Реброва с Анной, на которой поженились в 2016-м году. Ранее пара родила сыновей Александра (2016 г.р.) и Никиту (2018 г.р.).

Также у Реброва от первого брака есть старший сын Дмитрий (1999 г.р.), который живет в Лондоне. Таким образом, у тренера теперь четыре сына от двух женщин.

Отметим, что событие произошло накануне ключевых матчей сборной в отборе ЧМ-2026 против Франции и Исландии. Поэтому неизвестно, был ли специалист на родах.

Напомним, Андрей Ярмоленко приблизился к рекордам Андрея Шевченко и Олега Блохина.

Новый тренер "Дженоа" высказался о будущем Руслана Малиновского.