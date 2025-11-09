Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Сергея Реброва родился четвертый сын

У Сергея Реброва родился четвертый сын

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 15:09
обновлено: 15:16
Сергей Ребров стал отцом накануне матчей сборной
Сергей и Анна Ребровы со старшими детьми. Фото: instagram.com/annarebrova31

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва произошло счастливое событие в семье. Жена специалиста Анна родила сына.

Для Реброва это четвертый сын, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
У Реброва родился сын
Анна Реброва и старшие дети с малышом. Фото: instagram.com/annarebrova31

Пополнение в семье Реброва

Главный тренер сборной Украины в 51 год в четвертый раз стал отцом. По словам его супруги Анны, она 7 ноября родила своего третьего сына.

"В нашей семье произошла радость, родился еще один сыночек! Невероятная любовь, тепло и нежность переполняют нас. 07.11.2025",- написала Анна.

Также жена Реброва опубликовала фото с малышом.

У Реброва родился сын
Руки новорожденного сына Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

Имя мальчика пока не разглашают. Это третий ребенок во втором браке Реброва с Анной, на которой поженились в 2016-м году. Ранее пара родила сыновей Александра (2016 г.р.) и Никиту (2018 г.р.).

Также у Реброва от первого брака есть старший сын Дмитрий (1999 г.р.), который живет в Лондоне. Таким образом, у тренера теперь четыре сына от двух женщин.

Отметим, что событие произошло накануне ключевых матчей сборной в отборе ЧМ-2026 против Франции и Исландии. Поэтому неизвестно, был ли специалист на родах.

Напомним, Андрей Ярмоленко приблизился к рекордам Андрея Шевченко и Олега Блохина.

Новый тренер "Дженоа" высказался о будущем Руслана Малиновского.

рождение футбол Сергей Ребров ребенок Анна Реброва
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации