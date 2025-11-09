Сергій Ребров став батьком напередодні матчів збірної

Сергій та Анна Реброви зі старшими дітьми. Фото: instagram.com/annarebrova31

У головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва сталася щаслива подія в родині. Дружина фахівця Анна народила сина.

Для Реброва це четвертий син, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Анна Реброва та старші діти з малюком. Фото: instagram.com/annarebrova31

Поповнення в родині Реброва

Головний тренер збірної України у 51 рік учетверте став батьком. За словами його дружини Анни, вона 7 листопада народила свого третього сина.

"В нашій родині сталася радість, народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас. 07.11.2025", — написала Анна.

Також дружина Реброва опублікувала фото з малюком.

Руки новонародженого сина Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

Ім'я хлопчика поки не розголошують. Це третя дитина в другому шлюбі Реброва з Анною, з якою одружилися в 2016-му році. Раніше пара народила синів Олександра (2016 р.н.) та Микиту (2018 р.н.).

Також у Реброва від першого шлюбу є старший син Дмитро (1999 р.н.), який живе в Лондоні. Таким чином, у тренера тепер чотири сини від двох жінок.

Зазначимо, що подія відбулася напередодні ключових матчів збірної в відборі ЧС-2026 проти Франції та Ісландії. Тому невідомо, чи був фахівець на пологах.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко приблизився до рекордів Андрія Шевченка та Олега Блохіна.

Новий тренер "Дженоа" висловився про майбутнє Руслана Маліновського.