Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Сергія Реброва народився четвертий син

У Сергія Реброва народився четвертий син

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 15:09
Оновлено: 15:16
Сергій Ребров став батьком напередодні матчів збірної
Сергій та Анна Реброви зі старшими дітьми. Фото: instagram.com/annarebrova31

У головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва сталася щаслива подія в родині. Дружина фахівця Анна народила сина.

Для Реброва це четвертий син, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
У Реброва родился сын
Анна Реброва та старші діти з малюком. Фото: instagram.com/annarebrova31

Поповнення в родині Реброва

Головний тренер збірної України у 51 рік учетверте став батьком. За словами його дружини Анни, вона 7 листопада народила свого третього сина.

"В нашій родині сталася радість, народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас. 07.11.2025", — написала Анна.

Також дружина Реброва опублікувала фото з малюком.

У Реброва родился сын
Руки новонародженого сина Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31

Ім'я хлопчика поки не розголошують. Це третя дитина в другому шлюбі Реброва з Анною, з якою одружилися в 2016-му році. Раніше пара народила синів Олександра (2016 р.н.) та Микиту (2018 р.н.).

Також у Реброва від першого шлюбу є старший син Дмитро (1999 р.н.), який живе в Лондоні. Таким чином, у тренера тепер чотири сини від двох жінок.

Зазначимо, що подія відбулася напередодні ключових матчів збірної в відборі ЧС-2026 проти Франції та Ісландії. Тому невідомо, чи був фахівець на пологах.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко приблизився до рекордів Андрія Шевченка та Олега Блохіна.

Новий тренер "Дженоа" висловився про майбутнє Руслана Маліновського.

народження футбол Сергій Ребров дитина Анна Реброва
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації