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Головна Спорт Дружина Сергія Реброва показала будні тренера після звільнення

Дружина Сергія Реброва показала будні тренера після звільнення

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 07:45
Дружина Сергія Реброва показала будні тренера після звільнення
Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Дружина колишнього головного тренера збірної України Сергія Реброва Анна поділилася новим сімейним фото. На знімку наставник проводить час із дружиною та дітьми після відходу зі збірної України.

Про нову публікацію повідомив портал Новини.LIVE.

Дружина Реброва показала нове сімейне фото

Анна Реброва опублікувала в Instagram нове сімейне фото, на якому позує разом із чоловіком та трьома синами. Родина нині мешкає в Іспанії.

Семья Сергея Реброва
Сергій Ребров із сім'єю. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Анна наразі активно веде соціальні мережі, де показує сімейне життя, виховання дітей, подорожі та власні проєкти. Раніше вона також розвивала футбольний контент.

Сергій та Анна Реброви одружилися в 2016 році. Подружжя виховує трьох синів, а також у тренера є дорослий син Дмитро від попереднього шлюбу.

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Сергій Ребров — 52-річний український тренер і колишній футболіст. Працював із "Динамо", "Ференцварошем", "Аль-Айном", "Аль-Ахлі" та збірною України. Як гравець виступав за "Динамо", "Тоттенгем", "Фенербахче" та "Вест Гем" і є одним із найкращих бомбардирів в історії українського футболу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Кличко звернув увагу на якості Агіта Кабаєла, які дозволили йому закріпитися серед найнебезпечніших боксерів надважкої ваги. Українець вважає, що головною зброєю німця є його здатність безперервно тиснути на суперника протягом усього поєдинку.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Зінченко отримав варіант для продовження кар'єри за межами Англії. Один із лідерів турецького футболу готовий зробити українцю привабливу пропозицію перед відкриттям трансферного вікна.

Сергій Ребров дружини футболістів Анна Реброва
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
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