Дружина Сергія Реброва показала будні тренера після звільнення

Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Дружина колишнього головного тренера збірної України Сергія Реброва Анна поділилася новим сімейним фото. На знімку наставник проводить час із дружиною та дітьми після відходу зі збірної України.

Про нову публікацію повідомив портал Новини.LIVE.

Дружина Реброва показала нове сімейне фото

Анна Реброва опублікувала в Instagram нове сімейне фото, на якому позує разом із чоловіком та трьома синами. Родина нині мешкає в Іспанії.

Сергій Ребров із сім'єю. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Анна наразі активно веде соціальні мережі, де показує сімейне життя, виховання дітей, подорожі та власні проєкти. Раніше вона також розвивала футбольний контент.

Сергій та Анна Реброви одружилися в 2016 році. Подружжя виховує трьох синів, а також у тренера є дорослий син Дмитро від попереднього шлюбу.

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Сергій Ребров — 52-річний український тренер і колишній футболіст. Працював із "Динамо", "Ференцварошем", "Аль-Айном", "Аль-Ахлі" та збірною України. Як гравець виступав за "Динамо", "Тоттенгем", "Фенербахче" та "Вест Гем" і є одним із найкращих бомбардирів в історії українського футболу.

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