Реброву исполнилось 52 года: за что болельщики его любят

Сергей Ребров в товарищеском матче. Фото: Getty Images

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ребров празднует день рождения. Ему исполнилось 52 года. Спортивная карьера наставника знала взлеты и падения, но сегодня хочется вспомнить о нем только хорошее.

У Реброва есть значимые заслуги перед украинским футболом, напоминает портал Новини.LIVE.

Негативный шлейф последних двух или трех лет будет долго тянуться за Сергеем Ребровым. Это заслуженная реакция болельщиков, но при этом не стоит забывать заслуги специалиста перед отечественным спортом. Также важнло помнить, как сильно ждали того момента, когда наставник возглавит сборную Украины. Его долго уговаривали, это была инициатива вовсе не тренера.

Хорошие воспоминания о Реброве

Были времена, когда его любили не меньше, чем Андрея Шевченко. Старшие поколения болельщиков помнят, что Сергей Ребров коммуницировал с фанатами достаточно часто, относился к ним с уважением в те времена, когда выступал за "Динамо" Валерия Лобановского и когда вернулся в Украину, чтобы завершить карьеру в составе "бело-синих".

Его тренерская деятельность тоже принесла "Динамо" определенные успехи. Именно Ребров первым со времен Лобановского вывел киевскую команду в плей-офф Лиги чемпионов. И пускай ее иногда критиковали за отсутствие зрелищности в игре, результат "бело-синие" давали.

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Во время работы за границей Ребров тоже никогда не забывал об Украине. В 2021 году он стал безальтернативной кандидатурой на пост наставника "сине-желтых". Свой путь в национальной команде тренер начал с многообещающей ничьей с Германией (3:3). Тогда казалось, что работа наставника принесет сборной Украины успех.

Ключевые позитивные моменты в карьере Реброва

Гол московскому "Спартаку" в матче группового этапа Лиги чемпионов 1994/95, когда "Динамо" в Киеве победило со счетом 3:2.

Годы выступления в "Динамо" и большая роль в успехах команды, которая в сезоне 1998/1999 дошла до полуфинала ЛЧ.

Представление Украины в АПЛ, когда это еще не было мейнстримом. Карьера в "Тоттенхэме" не оправдала ожиданий, но позже Ребров неплохо проявил себя в составе турецкого "Фенербахче".

Представительство украинской тренерской школы в Европе, уверенная работа с "Ференцварошем", который Ребров неоднократно делал чемпионом и выводил в ЛЧ.

Сейчас отношения Сергея Реброва с украинскими болельщиками охладели, и только время покажет, насколько этот процесс является серьезным. Но это точно не тот спортсмен, которого можно подвергнуть "отмене".

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