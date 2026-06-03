Реброву виповнилося 52 роки: за що вболівальники його люблять

Сергій Ребров у товариському матчі. Фото: Getty Images

Колишній головний тренер київського "Динамо" та збірної України Сергій Ребров святкує день народження. Йому виповнилося 52 роки. Спортивна кар'єра наставника знала злети та падіння, але сьогодні хочеться згадати про нього тільки хороше.

У Реброва є значущі заслуги перед українським футболом, нагадує портал Новини.LIVE.

Негативний шлейф останніх двох або трьох років буде довго тягнутися за Сергієм Ребровим. Це заслужена реакція вболівальників, але при цьому не варто забувати за слуги фахівця перед вітчизняним спортом. Також важливо пам'ятати, як сильно чекали того моменту, коли наставник очолить збірну України. Його довго вмовляли, це була ініціатива зовсім не тренера.

Хороші спогади про Реброва

Були часи, коли його любили не менше, ніж Андрія Шевченка. Старші покоління вболівальників пам'ятають, що Сергій Ребров комунікував із фанатами доволі часто, ставився до них із повагою в ті часи, коли виступав за "Динамо" Валерія Лобановського, та коли повернувся до України, щоб завершити кар'єру у складі "біло-синіх".

Його тренерська діяльність теж принесла "Динамо" певні успіхи. Саме Ребров першим з часів Лобановського вивів київську команду до плей-оф Ліги чемпіонів. І нехай її інколи критикували за відсутність видовищності у грі, результат "біло-сині" давали.

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Під час роботи за кордоном Ребров теж ніколи не забував про Україну. У 2021 році він став безальтернативною кандидатурою на пост наставника "синьо-жовтих". Свій шлях у національній команді тренер почав із багатообіцяючої нічиєї з Німеччиною (3:3). Тоді здавалося, що робота наставника принесе збірній України успіх.

Ключові позитивні моменти в кар'єрі Реброва

Гол московському "Спартаку" в матчі групового етапу Ліги чемпіонів 1994/95, коли "Динамо" в Києві перемогло з рахунком 3:2.

Роки виступу в "Динамо" і велика роль в успіхах команди, яка в сезоні 1998/1999 дійшла до півфіналу ЛЧ.

Представлення України в АПЛ, коли це ще не було мейнстримом. Кар'єра в "Тоттенхемі" не виправдала очікувань, але пізніше Ребров непогано проявив себе у складі турецького "Фенербахче".

Представництво української тренерської школи в Європі, впевнена робота з "Ференцварошем", який Ребров неодноразово робив чемпіоном і виводив у ЛЧ.

Нині стосунки Сергія Реброва з українськими вболівальниками охололи, і лише час покаже, наскільки цей процес є серйозним. Але це точно не той спортсмен, якого можна піддати "скасуванню".

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