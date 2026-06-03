Шовковський вважає, що Пономаренко не проявив себе на тренуваннях

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський пояснив, чому нападник Матвій Пономаренко майже не отримував ігрової практики в першій половині сезону-2025/26. Фахівець вважає, що форвард поступався конкурентам за низкою важливих показників.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Олександра Шовковського YouTube-каналу "Пряма червона".

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Шовковський бачив проблеми Пономаренка на тренуваннях

Шовковський заявив, що тренерський штаб детально аналізував роботу футболістів під час тренувань і оцінював не лише техніко-тактичні дії, а й фізичні показники, зокрема інтенсивність роботи, кількість прискорень, гальмувань та обсяг навантаження на різних швидкостях.

За словами тренера, Пономаренко не демонстрував достатньо переконливого рівня підготовки, а деякі його показники були одними з найнижчих у команді.

"Він не був переконливий. У нас на кожному тренуванні є і техніко-тактичні дії, і метраж, який пробігає гравець під час тренування", — сказав Шовковський.

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Фахівець додав, що сучасний футбол вимагає високої інтенсивності роботи, тому рішення щодо складу ухвалювалися на основі об’єктивних даних та роботи футболістів на тренуваннях.

У сезоні-2025/26 Пономаренко провів під керівництвом Шовковського вісім матчів у всіх турнірах. Результативними діями нападник за цей час не відзначився.

Матвій Пономаренко — 20-річний український нападник "Динамо" та молодіжної збірної України. Є вихованцем київського клубу та вважається одним із найперспективніших форвардів свого покоління. У сезоні-2025/26 поступово почав залучатися до матчів першої команди. В УПЛ він забив 13 м’ячів у 15 матчах.

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