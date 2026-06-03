Шовковский считает, что Пономаренко не проявил себя на тренировках

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Шовковский объяснил, почему нападающий Матвей Пономаренко почти не получал игровой практики в первой половине сезона-2025/26. Специалист считает, что форвард уступал конкурентам по ряду важных показателей.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Александра Шовковского YouTube-каналу "Пряма червона".

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Шовковский видел проблемы Пономаренко на тренировках

Шовковский заявил, что тренерский штаб детально анализировал работу футболистов во время тренировок и оценивал не только технико-тактические действия, но и физические показатели, в частности интенсивность работы, количество ускорений, торможений и объем нагрузки на разных скоростях.

По словам тренера, Пономаренко не демонстрировал достаточно убедительного уровня подготовки, а некоторые его показатели были одними из самых низких в команде.

"Он не был убедителен. У нас на каждой тренировке есть и технико-тактические действия, и метраж, который пробегает игрок во время тренировки", — сказал Шовковский.

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Специалист добавил, что современный футбол требует высокой интенсивности работы, поэтому решения по составу принимались на основе объективных данных и работы футболистов на тренировках.

В сезоне-2025/26 Пономаренко провел под руководством Шовковского восемь матчей во всех турнирах. Результативными действиями нападающий за это время не отметился.

Матвей Пономаренко — 20-летний украинский нападающий "Динамо" и молодежной сборной Украины. Является воспитанником киевского клуба и считается одним из самых перспективных форвардов своего поколения. В сезоне-2025/26 постепенно начал привлекаться к матчам первой команды. В УПЛ он забил 13 мячей в 15 матчах.

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