Пономаренко вдвічі додав у вартості за версією Transfermarkt

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко продовжує стрімко зростати в ціні на трансферному ринку. За оновленими даними Transfermarkt, вартість молодого форварда збільшилася одразу вдвічі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Transfermarkt.

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Пономаренко зробив черговий ривок

Після останнього оновлення Transfermarkt оцінив 20-річного футболіста у 12 мільйонів євро. Ще навесні його ринкова вартість становила 6 мільйонів євро, а на початку 2026 року — лише 1 мільйон євро.

Стрімке зростання пояснюється успішними виступами нападника у складі "Динамо". У сезоні-2025/26 Пономаренко провів 15 матчів в УПЛ та забив 13 голів. При цьому форвард за весь сезон отримував обмежений ігровий час, провівши на полі лише 39% від загальної кількості можливих хвилин, оскільки екстренер киян Олександр Шовковський йому не довіряв.

Також у березні 2026 року Пономаренко дебютував за національну збірну України. Перший матч за головну команду країни він провів за тренерства Сергія Реброва, а на сьогодні вже встиг відзначитися одним забитим м’ячем у трьох поєдинках.

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Прогрес українця привернув увагу клубів із провідних чемпіонатів Європи. Серед потенційних претендентів на форварда називають дортмундську "Боруссію", "Брентфорд", "РБ Лейпциг" та "Мілан".

Контракт Пономаренка з "Динамо" діє до кінця 2028 року, що дозволяє київському клубу розраховувати на значну суму у разі можливого трансферу футболіста.