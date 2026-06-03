Пономаренко вдвічі додав у вартості за версією Transfermarkt
Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко продовжує стрімко зростати в ціні на трансферному ринку. За оновленими даними Transfermarkt, вартість молодого форварда збільшилася одразу вдвічі.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Transfermarkt.
Пономаренко зробив черговий ривок
Після останнього оновлення Transfermarkt оцінив 20-річного футболіста у 12 мільйонів євро. Ще навесні його ринкова вартість становила 6 мільйонів євро, а на початку 2026 року — лише 1 мільйон євро.
Стрімке зростання пояснюється успішними виступами нападника у складі "Динамо". У сезоні-2025/26 Пономаренко провів 15 матчів в УПЛ та забив 13 голів. При цьому форвард за весь сезон отримував обмежений ігровий час, провівши на полі лише 39% від загальної кількості можливих хвилин, оскільки екстренер киян Олександр Шовковський йому не довіряв.
Також у березні 2026 року Пономаренко дебютував за національну збірну України. Перший матч за головну команду країни він провів за тренерства Сергія Реброва, а на сьогодні вже встиг відзначитися одним забитим м’ячем у трьох поєдинках.
Прогрес українця привернув увагу клубів із провідних чемпіонатів Європи. Серед потенційних претендентів на форварда називають дортмундську "Боруссію", "Брентфорд", "РБ Лейпциг" та "Мілан".
Контракт Пономаренка з "Динамо" діє до кінця 2028 року, що дозволяє київському клубу розраховувати на значну суму у разі можливого трансферу футболіста.
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