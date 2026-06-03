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Головна Спорт Пономаренко вдвічі додав у вартості за версією Transfermarkt

Пономаренко вдвічі додав у вартості за версією Transfermarkt

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 13:20
Пономаренко вдвічі додав у вартості за версією Transfermarkt
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко продовжує стрімко зростати в ціні на трансферному ринку. За оновленими даними Transfermarkt, вартість молодого форварда збільшилася одразу вдвічі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Transfermarkt.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Пономаренко зробив черговий ривок 

Після останнього оновлення Transfermarkt оцінив 20-річного футболіста у 12 мільйонів євро. Ще навесні його ринкова вартість становила 6 мільйонів євро, а на початку 2026 року — лише 1 мільйон євро.

Стрімке зростання пояснюється успішними виступами нападника у складі "Динамо". У сезоні-2025/26 Пономаренко провів 15 матчів в УПЛ та забив 13 голів. При цьому форвард за весь сезон отримував обмежений ігровий час, провівши на полі лише 39% від загальної кількості можливих хвилин, оскільки екстренер киян Олександр Шовковський йому не довіряв.

Також у березні 2026 року Пономаренко дебютував за національну збірну України. Перший матч за головну команду країни він провів за тренерства Сергія Реброва, а на сьогодні вже встиг відзначитися одним забитим м’ячем у трьох поєдинках.

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Прогрес українця привернув увагу клубів із провідних чемпіонатів Європи. Серед потенційних претендентів на форварда називають дортмундську "Боруссію", "Брентфорд", "РБ Лейпциг" та "Мілан".

Контракт Пономаренка з "Динамо" діє до кінця 2028 року, що дозволяє київському клубу розраховувати на значну суму у разі можливого трансферу футболіста.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про оцінку Володимира Кличка щодо перспектив Агіта Кабаєла на найвищому рівні професійного боксу. Колишній чемпіон світу вважає, що головною перевагою претендента залишається його агресивна манера ведення поєдинків та фізична витривалість.

Також Новини.LIVE писав, що Анна Реброва поділилася новими сімейними кадрами за участю чоловіка після його відходу зі збірної України. Світлини показали повсякденне життя Сергія Реброва поза футбольними матчами та тренувальним процесом.

Динамо Футбол трансфери Матвій Пономаренко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
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