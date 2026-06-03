Пономаренко вдвое прибавил в стоимости по версии Transfermarkt

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко продолжает стремительно расти в цене на трансферном рынке. По обновленным данным Transfermarkt, стоимость молодого форварда увеличилась сразу вдвое.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Transfermarkt.

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Пономаренко совершил очередной рывок

После последнего обновления Transfermarkt оценил 20-летнего футболиста в 12 миллионов евро. Еще весной его рыночная стоимость составляла 6 миллионов евро, а в начале 2026 года — всего 1 миллион евро.

Стремительный рост объясняется успешными выступлениями нападающего в составе "Динамо". В сезоне-2025/26 Пономаренко провел 15 матчей в УПЛ и забил 13 голов. При этом форвард за весь сезон получал ограниченное игровое время, проведя на поле лишь 39% от общего количества возможных минут, поскольку экс-тренер киевлян Александр Шовковский ему не доверял.

Также в марте 2026 года Пономаренко дебютировал за национальную сборную Украины. Первый матч за главную команду страны он провел при тренерстве Сергея Реброва, а на сегодня уже успел отметиться одним забитым мячом в трех поединках.

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Прогресс украинца привлек внимание клубов из ведущих чемпионатов Европы. Среди потенциальных претендентов на форварда называют дортмундскую "Боруссию", "Брентфорд", "РБ Лейпциг" и "Милан".

Контракт Пономаренко с "Динамо" действует до конца 2028 года, что позволяет киевскому клубу рассчитывать на значительную сумму в случае возможного трансфера футболиста.