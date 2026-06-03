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Главная Спорт Пономаренко вдвое прибавил в стоимости по версии Transfermarkt

Пономаренко вдвое прибавил в стоимости по версии Transfermarkt

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 13:20
Пономаренко вдвое прибавил в стоимости по версии Transfermarkt
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко продолжает стремительно расти в цене на трансферном рынке. По обновленным данным Transfermarkt, стоимость молодого форварда увеличилась сразу вдвое.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Transfermarkt.

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Пономаренко совершил очередной рывок

После последнего обновления Transfermarkt оценил 20-летнего футболиста в 12 миллионов евро. Еще весной его рыночная стоимость составляла 6 миллионов евро, а в начале 2026 года — всего 1 миллион евро.

Стремительный рост объясняется успешными выступлениями нападающего в составе "Динамо". В сезоне-2025/26 Пономаренко провел 15 матчей в УПЛ и забил 13 голов. При этом форвард за весь сезон получал ограниченное игровое время, проведя на поле лишь 39% от общего количества возможных минут, поскольку экс-тренер киевлян Александр Шовковский ему не доверял.

Также в марте 2026 года Пономаренко дебютировал за национальную сборную Украины. Первый матч за главную команду страны он провел при тренерстве Сергея Реброва, а на сегодня уже успел отметиться одним забитым мячом в трех поединках.

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Прогресс украинца привлек внимание клубов из ведущих чемпионатов Европы. Среди потенциальных претендентов на форварда называют дортмундскую "Боруссию", "Брентфорд", "РБ Лейпциг" и "Милан".

Контракт Пономаренко с "Динамо" действует до конца 2028 года, что позволяет киевскому клубу рассчитывать на значительную сумму в случае возможного трансфера футболиста.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об оценке Владимира Кличко относительно перспектив Агита Кабаэла на самом высоком уровне профессионального бокса. Бывший чемпион мира считает, что главным преимуществом претендента остается его агрессивная манера ведения поединков и физическая выносливость.

Также Новини.LIVE писал, что Анна Реброва поделилась новыми семейными кадрами с участием мужа после его ухода из сборной Украины. Фотографии показали повседневную жизнь Сергея Реброва вне футбольных матчей и тренировочного процесса.

Динамо Футбол трансферы Матвей Пономаренко
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
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