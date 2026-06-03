Пономаренко вдвое прибавил в стоимости по версии Transfermarkt
Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко продолжает стремительно расти в цене на трансферном рынке. По обновленным данным Transfermarkt, стоимость молодого форварда увеличилась сразу вдвое.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Transfermarkt.
Пономаренко совершил очередной рывок
После последнего обновления Transfermarkt оценил 20-летнего футболиста в 12 миллионов евро. Еще весной его рыночная стоимость составляла 6 миллионов евро, а в начале 2026 года — всего 1 миллион евро.
Стремительный рост объясняется успешными выступлениями нападающего в составе "Динамо". В сезоне-2025/26 Пономаренко провел 15 матчей в УПЛ и забил 13 голов. При этом форвард за весь сезон получал ограниченное игровое время, проведя на поле лишь 39% от общего количества возможных минут, поскольку экс-тренер киевлян Александр Шовковский ему не доверял.
Также в марте 2026 года Пономаренко дебютировал за национальную сборную Украины. Первый матч за главную команду страны он провел при тренерстве Сергея Реброва, а на сегодня уже успел отметиться одним забитым мячом в трех поединках.
Прогресс украинца привлек внимание клубов из ведущих чемпионатов Европы. Среди потенциальных претендентов на форварда называют дортмундскую "Боруссию", "Брентфорд", "РБ Лейпциг" и "Милан".
Контракт Пономаренко с "Динамо" действует до конца 2028 года, что позволяет киевскому клубу рассчитывать на значительную сумму в случае возможного трансфера футболиста.
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