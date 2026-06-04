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Головна Спорт Ман Сіті погрожує Реалу судом через Голанна

Ман Сіті погрожує Реалу судом через Голанна

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 12:12
Ман Сіті погрожує Реалу судом через Голанна
Ерлінг Голанн. Фото: Reuters

Англійський "Манчестер Сіті" відреагував на заяви кандидата на посаду президента мадридського "Реала" Енріке Рікельме щодо можливого трансферу Ерлінга Голанна. У клубі назвали поширену в Іспанії інформацію неправдивою та не виключили звернення до суду.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо, передає портал Новини.LIVE.

Эрлинг Холанн
Ерлінг Голанн з трофеєм. Фото: Reuters

"Реал" може отримати позов у суд

У "Манчестер Сіті" заявили, що не існує жодних домовленостей чи спеціальних пунктів у контракті норвезького форварда, які могли б сприяти його переходу до "Реала".

"Інформація, яка поширюється в іспанських ЗМІ, є неправдивою. Немає жодних шансів, що це станеться. Немає жодних договірних положень, які б дозволяли це реалізувати. Ми розглядаємо можливість подати до суду через навмисне використання образу нашого гравця", — заявили в пресслужбі клубу.

Скандал виник після виступу Енріке Рікельме в ефірі популярного іспанського шоу El Hormiguero. Кандидат на посаду президента "Реала" продемонстрував футболку з прізвищем Голанна та нотаріально завірений документ, який був пов’язаний із його передвиборчими обіцянками щодо майбутніх трансферів.

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У "Манчестер Сіті" вважають, що подібні дії можуть вводити в оману вболівальників і використовують ім’я футболіста без дозволу клубу.

Ерлінг Голанн — 25-річний норвезький нападник "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії. До переходу в Англію виступав за "Боруссію" Дортмунд, "Ред Булл Зальцбург" і "Мольде". Є одним із найрезультативніших форвардів у світі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що захисник "Динамо" Денис Попов отримав шанс продовжити кар'єру в Італії. Керівництво "Аталанти" вивчає можливість запрошення українця для посилення складу перед стартом нового сезону.

Також Новини.LIVE писав, що Матвій Пономаренко значно покращив свої позиції на трансферному ринку завдяки успішним виступам у складі київського клубу. Після останнього оновлення від Transfermarkt вартість молодого форварда збільшилася вдвічі.

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Реал Мадрид Ерлінг Холанд Манчестер Сіті
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
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