Ман Сіті погрожує Реалу судом через Голанна

Ерлінг Голанн. Фото: Reuters

Англійський "Манчестер Сіті" відреагував на заяви кандидата на посаду президента мадридського "Реала" Енріке Рікельме щодо можливого трансферу Ерлінга Голанна. У клубі назвали поширену в Іспанії інформацію неправдивою та не виключили звернення до суду.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо, передає портал Новини.LIVE.

Ерлінг Голанн з трофеєм. Фото: Reuters

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У "Манчестер Сіті" заявили, що не існує жодних домовленостей чи спеціальних пунктів у контракті норвезького форварда, які могли б сприяти його переходу до "Реала".

"Інформація, яка поширюється в іспанських ЗМІ, є неправдивою. Немає жодних шансів, що це станеться. Немає жодних договірних положень, які б дозволяли це реалізувати. Ми розглядаємо можливість подати до суду через навмисне використання образу нашого гравця", — заявили в пресслужбі клубу.

Скандал виник після виступу Енріке Рікельме в ефірі популярного іспанського шоу El Hormiguero. Кандидат на посаду президента "Реала" продемонстрував футболку з прізвищем Голанна та нотаріально завірений документ, який був пов’язаний із його передвиборчими обіцянками щодо майбутніх трансферів.

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Ерлінг Голанн — 25-річний норвезький нападник "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії. До переходу в Англію виступав за "Боруссію" Дортмунд, "Ред Булл Зальцбург" і "Мольде". Є одним із найрезультативніших форвардів у світі.

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