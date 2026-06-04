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Главная Спорт Ман Сити угрожает Реалу судом из-за Холанна

Ман Сити угрожает Реалу судом из-за Холанна

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Дата публикации 4 июня 2026 12:12
Ман Сити угрожает Реалу судом из-за Холанна
Эрлинг Холанн. Фото: Reuters

Английский "Манчестер Сити" отреагировал на заявления кандидата на пост президента мадридского "Реала" Энрике Рикельме относительно возможного трансфера Эрлинга Холанна. В клубе назвали распространенную в Испании информацию неправдивой и не исключили обращения в суд.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, передает портал Новини.LIVE.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн с трофеем. Фото: Reuters

"Реал" может получить иск в суд

В "Манчестер Сити" заявили, что не существует никаких договоренностей или специальных пунктов в контракте норвежского форварда, которые могли бы способствовать его переходу в "Реал".

"Информация, которая распространяется в испанских СМИ, является ложной. Нет никаких шансов, что это произойдет. Нет никаких договорных положений, которые бы позволяли это реализовать. Мы рассматриваем возможность подать в суд из-за умышленного использования образа нашего игрока", — заявили в пресс-службе клуба.

Скандал возник после выступления Энрике Рикельме в эфире популярного испанского шоу El Hormiguero. Кандидат на пост президента "Реала" продемонстрировал футболку с фамилией Холанна и нотариально заверенный документ, который был связан с его предвыборными обещаниями относительно будущих трансферов.

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В "Манчестер Сити" считают, что подобные действия могут вводить в заблуждение болельщиков и используют имя футболиста без разрешения клуба.

Эрлинг Холанн — 25-летний норвежский нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии. До перехода в Англию выступал за "Боруссию" Дортмунд, "Ред Булл Зальцбург" и "Мольде". Является одним из самых результативных форвардов в мире.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что защитник "Динамо" Денис Попов получил шанс продолжить карьеру в Италии. Руководство "Аталанты" изучает возможность приглашения украинца для усиления состава перед стартом нового сезона.

Также Новини.LIVE писал, что Матвей Пономаренко значительно улучшил свои позиции на трансферном рынке благодаря успешным выступлениям в составе киевского клуба. После последнего обновления от Transfermarkt стоимость молодого форварда увеличилась вдвое.

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Реал Мадрид Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
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