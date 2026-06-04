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Главная Спорт Жирона хочет сохранить Ваната и продать Цыганкова

Жирона хочет сохранить Ваната и продать Цыганкова

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 16:03
Жирона хочет сохранить Ваната и продать Цыганкова
Владислав Ванат во время матча. Фото: Alex Caparros/Getty Images

Конец сезона 2025/26 в чемпионате Испании оказался драматическим для "Жироны". Каталонская команда оформила вылет из элитного дивизиона в последнем туре перед родными трибунами. Для сохранения прописки в Ла Лиге подопечным Мичела не хватило одного гола. 

В летнее межсезонье "Жирону" ждет много изменений, сообщают Новини.LIVE

Главный тренер команды Мичел Санчес подал в отставку. С середины сезона он вел переговоры с "Аяксом" и уже возглавил амстердамцев. Испанские журналисты не исключают, что такая ситуация с тренером повлияла на вылет "Жироны". 

Мичел пытается увезти с собой в Нидерланды и полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова. Однако за игрока борется и турецкий "Трабзонспор". Также каталонский клуб собирается продать Арнау Мартинеса и Аззеддина Унаи. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в Испании. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Кто останется в "Жироне" 

Спортивный директор клуба Кике Карсель уже сравнил команду с сыном и заявил, что продолжит работать в клубе, чтобы вернуть "Жирону" в Ла Лигу. Он уже строит трансферные планы на летнее межсезонье. 

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Каталонцы хотят сохранить форварда сборной Украины Владислава Ваната. Он забил 13 голов в своем дебютном сезоне в Испании, но пропустил ключевые матчи из-за травмы. Также "Жирона" попытается удержать Франсеса, Брайана Хиля, Жоэля Року, Алекса Морено, Пауло Гассанигу, Ивана Мартина, Порту и Давида Лопеса. 

Напомним, Новини.LIVE писали о проблемах, которые могут возникнуть у мадридского "Реала" из-за заявления о трансфере Эрлинга Холанна. 

Также Новини.LIVE сообщали об интересе итальянской "Аталанты" к молодому форварду с украинским паспортом, который выступает в Серии В. 

Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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