Галатасарай приєднається до гонки за Пономаренком

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко може продовжити кар’єру в чемпіонаті Туреччини. Молодий український форвард потрапив до сфери інтересів одного з найтитулованіших клубів країни — "Галатасарая".

Про це повідомило турецьке видання Yeniasir, передає портал Новини.LIVE.

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

"Галатасарай" стежить за Пономаренком

За інформацією джерела, керівництво стамбульського клубу активно працює над формуванням складу на новий сезон і приділяє особливу увагу молодим перспективним футболістам. Одним із кандидатів на підсилення атаки називають саме Пономаренка.

У Туреччині зазначають, що 20-річний українець привернув увагу скаутів завдяки результативній грі в сезоні-2025/26.

Також наголошується, що нападник вирізняється хорошими фізичними даними, грою у штрафному майданчику та вмінням завершувати атаки.

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Інтерес до Пономаренка виявляють не лише в Туреччині. Раніше повідомлялося, що за виступами українця уважно стежать дортмундська "Боруссія", "РБ Лейпциг" та англійський "Брентфорд".

Останнім часом ринкова вартість Пономаренка суттєво зросла. За оцінкою Transfermarkt, форвард уже коштує 12 млн євро, що робить його одним із найдорожчих молодих гравців українського футболу.

Матвій Пономаренко — 20-річний центральний нападник "Динамо" і збірної України. Вихованець київського клубу дебютував за першу команду у 2024 році. У сезоні-2025/26 забив 16 м’ячів у 23 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що вихованець "Динамо" Денис Попов зацікавив один із провідних клубів Італії та може змінити чемпіонат уже найближчим часом. Український захисник потрапив до списку кандидатів на підсилення "Аталанти" перед стартом нового сезону.

Також Новини.LIVE писав, що ринкова вартість Пономаренка різко зросла після успішних виступів за "Динамо". Оновлені дані Transfermarkt показали, що молодий нападник подорожчав удвічі за короткий проміжок часу.