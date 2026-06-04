Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Галатасарай приєднається до гонки за Пономаренком

Галатасарай приєднається до гонки за Пономаренком

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 06:45
Галатасарай приєднається до гонки за Пономаренком
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко може продовжити кар’єру в чемпіонаті Туреччини. Молодий український форвард потрапив до сфери інтересів одного з найтитулованіших клубів країни — "Галатасарая".

Про це повідомило турецьке видання Yeniasir, передає портал Новини.LIVE.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

"Галатасарай" стежить за Пономаренком

За інформацією джерела, керівництво стамбульського клубу активно працює над формуванням складу на новий сезон і приділяє особливу увагу молодим перспективним футболістам. Одним із кандидатів на підсилення атаки називають саме Пономаренка.

У Туреччині зазначають, що 20-річний українець привернув увагу скаутів завдяки результативній грі в сезоні-2025/26.

Також наголошується, що нападник вирізняється хорошими фізичними даними, грою у штрафному майданчику та вмінням завершувати атаки.

Читайте також:

Інтерес до Пономаренка виявляють не лише в Туреччині. Раніше повідомлялося, що за виступами українця уважно стежать дортмундська "Боруссія", "РБ Лейпциг" та англійський "Брентфорд".

Останнім часом ринкова вартість Пономаренка суттєво зросла. За оцінкою Transfermarkt, форвард уже коштує 12 млн євро, що робить його одним із найдорожчих молодих гравців українського футболу.

Матвій Пономаренко — 20-річний центральний нападник "Динамо" і збірної України. Вихованець київського клубу дебютував за першу команду у 2024 році. У сезоні-2025/26 забив 16 м’ячів у 23 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що вихованець "Динамо" Денис Попов зацікавив один із провідних клубів Італії та може змінити чемпіонат уже найближчим часом. Український захисник потрапив до списку кандидатів на підсилення "Аталанти" перед стартом нового сезону.

Також Новини.LIVE писав, що ринкова вартість  Пономаренка різко зросла після успішних виступів за "Динамо". Оновлені дані Transfermarkt показали, що молодий нападник подорожчав удвічі за короткий проміжок часу.

Динамо Галатасарай Матвій Пономаренко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації