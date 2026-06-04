Галатасарай присоединится к гонке за Пономаренко

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Молодой украинский форвард попал в сферу интересов одного из самых титулованных клубов страны — "Галатасарая".

Об этом сообщило турецкое издание Yeniasir, передает портал Новини.LIVE.

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

"Галатасарай" следит за Пономаренко

По информации источника, руководство стамбульского клуба активно работает над формированием состава на новый сезон и уделяет особое внимание молодым перспективным футболистам. Одним из кандидатов на усиление атаки называют именно Пономаренко.

В Турции отмечают, что 20-летний украинец привлек внимание скаутов благодаря результативной игре в сезоне-2025/26.

Также отмечается, что нападающий отличается хорошими физическими данными, игрой в штрафной площадке и умением завершать атаки.

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Интерес к Пономаренко проявляют не только в Турции. Ранее сообщалось, что за выступлениями украинца внимательно следят дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и английский "Брентфорд".

В последнее время рыночная стоимость Пономаренко существенно выросла. По оценке Transfermarkt, форвард уже стоит 12 млн евро, что делает его одним из самых дорогих молодых игроков украинского футбола.

Матвей Пономаренко — 20-летний центральный нападающий "Динамо" и сборной Украины. Воспитанник киевского клуба дебютировал за первую команду в 2024 году. В сезоне-2025/26 забил 16 мячей в 23 матчах во всех турнирах.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что воспитанник "Динамо" Денис Попов заинтересовал один из ведущих клубов Италии и может сменить чемпионат уже в ближайшее время. Украинский защитник попал в список кандидатов на усиление "Аталанты" перед стартом нового сезона.

Также Новини.LIVE писал, что рыночная стоимость Пономаренко резко выросла после успешных выступлений за "Динамо". Обновленные данные Transfermarkt показали, что молодой нападающий подорожал вдвое за короткий промежуток времени.