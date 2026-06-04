Відомий журналіст підтвердив інтерес Мілана до Пономаренка

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко продовжує привертати увагу європейських клубів. До переліку претендентів на українського форварда додався італійський "Мілан".

Про це повідомив футбольний інсайдер Екрем Конур, передає портал Новини.LIVE.

Матвій Пономаренко в матчі проти "Чернігова". Фото: "Динамо" Київ

Пономаренко зацікавив гранд Серії А

За інформацією джерела, керівництво "Мілана" уважно стежить за розвитком 20-річного українця та розглядає можливість його трансферу в майбутньому.

Італійський клуб не єдиний, хто проявляє інтерес до футболіста. Раніше повідомлялося, що за виступами Пономаренка спостерігають дортмундська "Боруссія", "РБ Лейпциг", англійський "Брентфорд" і турецький "Трабзонспор". Також останнім часом форварда пов'язували з можливим переходом до "Галатасарая".

Контракт нападника з "Динамо" розрахований до кінця 2028 року, тому київський клуб перебуває у вигідній переговорній позиції.

Читайте також:

У сезоні-2025/26 Пономаренко став одним із відкриттів українського футболу. Молодий форвард забив 16 голів у 23 матчах за "Динамо" в усіх турнірах та дебютував у складі збірної України.

Матвій Пономаренко — 20-річний центральний нападник "Динамо" та збірної України. Вихованець київського клубу, який дебютував за національну команду у 2026 році. У сезоні-2025/26 забив 16 голів у 23 матчах за "Динамо", а його трансферна вартість за версією Transfermarkt становить 12 млн євро.