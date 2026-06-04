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Головна Спорт Відомий журналіст підтвердив інтерес Мілана до Пономаренка

Відомий журналіст підтвердив інтерес Мілана до Пономаренка

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 08:20
Відомий журналіст підтвердив інтерес Мілана до Пономаренка
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо"

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко продовжує привертати увагу європейських клубів. До переліку претендентів на українського форварда додався італійський "Мілан".

Про це повідомив футбольний інсайдер Екрем Конур, передає портал Новини.LIVE.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко в матчі проти "Чернігова". Фото: "Динамо" Київ

Пономаренко зацікавив гранд Серії А

За інформацією джерела, керівництво "Мілана" уважно стежить за розвитком 20-річного українця та розглядає можливість його трансферу в майбутньому.

Італійський клуб не єдиний, хто проявляє інтерес до футболіста. Раніше повідомлялося, що за виступами Пономаренка спостерігають дортмундська "Боруссія", "РБ Лейпциг", англійський "Брентфорд" і турецький "Трабзонспор". Також останнім часом форварда пов'язували з можливим переходом до "Галатасарая".

Контракт нападника з "Динамо" розрахований до кінця 2028 року, тому київський клуб перебуває у вигідній переговорній позиції.

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У сезоні-2025/26 Пономаренко став одним із відкриттів українського футболу. Молодий форвард забив 16 голів у 23 матчах за "Динамо" в усіх турнірах та дебютував у складі збірної України.

Матвій Пономаренко — 20-річний центральний нападник "Динамо" та збірної України. Вихованець київського клубу, який дебютував за національну команду у 2026 році. У сезоні-2025/26 забив 16 голів у 23 матчах за "Динамо", а його трансферна вартість за версією Transfermarkt становить 12 млн євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Денис Попов опинився в полі зору представника Серії А та може вперше в кар'єрі спробувати сили в одному з провідних чемпіонатів Європи. Інтерес до футболіста "Динамо" виявляє "Аталанта", яка шукає варіанти для зміцнення захисту.

Також Новини.LIVE писав, що Пономаренко став одним із головних відкриттів сезону в українському футболі. Успішна гра молодого нападника призвела до того, що його ринкова вартість за оцінкою Transfermarkt збільшилася вдвічі.

Динамо Мілан Матвій Пономаренко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
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