Известный журналист подтвердил интерес Милана к Пономаренко

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко продолжает привлекать внимание европейских клубов. К перечню претендентов на украинского форварда добавился итальянский "Милан".

Об этом сообщил футбольный инсайдер Экрем Конур, передает портал Новини.LIVE.

Матвей Пономаренко в матче против "Чернигова". Фото: "Динамо" Киев

Пономаренко заинтересовал гранд Серии А

По информации источника, руководство "Милана" внимательно следит за развитием 20-летнего украинца и рассматривает возможность его трансфера в будущем.

Итальянский клуб не единственный, кто проявляет интерес к футболисту. Ранее сообщалось, что за выступлениями Пономаренко наблюдают дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг", английский "Брентфорд" и турецкий "Трабзонспор". Также в последнее время форварда связывали с возможным переходом в "Галатасарай".

Контракт нападающего с "Динамо" рассчитан до конца 2028 года, поэтому киевский клуб находится в выгодной переговорной позиции.

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В сезоне-2025/26 Пономаренко стал одним из открытий украинского футбола. Молодой форвард забил 16 голов в 23 матчах за "Динамо" во всех турнирах и дебютировал в составе сборной Украины.

Матвей Пономаренко — 20-летний центральный нападающий "Динамо" и сборной Украины. Воспитанник киевского клуба, который дебютировал за национальную команду в 2026 году. В сезоне-2025/26 забил 16 голов в 23 матчах за "Динамо", а его трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет 12 млн евро.