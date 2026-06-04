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Головна Спорт Керівництво Ворскли розпустило команду: долю клубу не визначено

Керівництво Ворскли розпустило команду: долю клубу не визначено

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 21:11
Футболісти Ворскли отримали трудові книжки та залишили клуб
Гравці Ворскли перед одним з останніх матчів. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Один із найвідоміших футбольних клубів України "Ворскла" продовжує накопичувати проблеми. Фінансова криза поставила під сумнів подальше існування команди. Наступний сезон полтавці пропустять.

У команді практично не залишилося гравців, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Inside UPL.

У полтавської "Ворскли" практично немає коштів для існування. У спонсорів клубу почалися фінансові проблеми, які вплинули і на команду. У результаті пройшла атестація, за підсумками якої "Ворсклу" не допустили до змагань у Першій лізі на сезон 2026/27. Команду замінить "Полісся-2".

Що буде з "Ворсклою"

Складно сказати, яке майбутнє чекає на клуб, який був заснований ще 1955 року. Через борги із зарплати футболістам полтавської команди вже видали на руки їхні трудові книжки. "Ворскла", яка була бронзовим призером України в сезонах 1996/97 та 2017/18, а також перемагала в Кубку країни в сезоні 2008/09, може зникнути з футбольної карти.

Не виключено, що найближчими тижнями функціонування "Ворскли" буде повністю припинено. За найнегативнішого варіанту буде ініційовано процедуру банкрутства.

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Нагадаємо, у складі київського "Динамо" може з'явитися ще один румунський футболіст, тривають переговори щодо трансферу.

Раніше стало відомо про плани "Жирони" щодо двох футболістів збірної України, які грають у команді.

футбол Перша ліга Ворскла
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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