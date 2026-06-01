Ворскла пропустить сезон-2026/27 після відмови в атестації

Гравці "Ворскли" на розминці.

Полтавська "Ворскла" не візьме участі в змаганнях ПФЛ сезону-2026/27. Клуб офіційно повідомив, що не отримав атестат для допуску до турнірів після завершення процедури ліцензування. Причиною стали фінансові критерії, яким команда не змогла відповідати.

Минулого сезону полтавчани посіли 14-те місце в Першій лізі, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу клубу.

У заяві "Ворскли" йдеться, що ключовою проблемою стали боргові зобов'язання, накопичені за останні роки. У клубі визнали, що фінансові труднощі формувалися ще з 2021 року і зрештою не дали змоги виконати вимоги регламенту УАФ щодо атестації професійних клубів. Саме тому команда залишилася без права виступати в змаганнях наступного сезону.

У Полтаві розраховують на повернення

Незважаючи на ситуацію, що склалася, у клубі не говорять про припинення діяльності. Керівництво має намір працювати над вирішенням фінансового становища, шукати нових інвесторів і проводити реструктуризацію заборгованостей. У "Ворсклі" сподіваються, що ці кроки допоможуть отримати атестат і повернутися в професійний футбол уже за рік.

"Ворскла" входить до числа найвідоміших футбольних клубів країни. Полтавська команда понад двадцять років виступала серед найсильніших клубів України і 2009 року виграла Кубок країни, обігравши у фіналі донецький "Шахтар". Зараз перед клубом стоїть завдання зберегти структуру і бренд, щоб після вирішення фінансових питань знову повернутися на футбольну карту України.

