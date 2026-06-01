Главная Спорт Ворскла может исчезнуть из профессионального футбола

Дата публикации 1 июня 2026 14:31
Ворскла пропустит сезон-2026/27 после отказа в аттестации
Игроки "Ворсклы" на разминке. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Полтавская "Ворскла" не примет участия в соревнованиях ПФЛ сезона-2026/27. Клуб официально сообщил, что не получил аттестат для допуска к турнирам после завершения процедуры лицензирования. Причиной стали финансовые критерии, которым команда не смогла соответствовать.

В минувшем сезоне полтавчане заняли 14-е место в Первой лиге, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба. 

В заявлении "Ворсклы" говорится, что ключевой проблемой стали долговые обязательства, накопленные за последние годы. В клубе признали, что финансовые трудности формировались еще с 2021 года и в итоге не позволили выполнить требования регламента УАФ по аттестации профессиональных клубов. Именно поэтому команда осталась без права выступать в соревнованиях следующего сезона.

В Полтаве рассчитывают на возвращение

Несмотря на сложившуюся ситуацию, в клубе не говорят о прекращении деятельности. Руководство намерено работать над решением финансового положения, искать новых инвесторов и проводить реструктуризацию задолженностей. В "Ворскле" надеются, что эти шаги помогут получить аттестат и вернуться в профессиональный футбол уже через год.

"Ворскла" входит в число наиболее известных футбольных клубов страны. Полтавская команда более двадцати лет выступала среди сильнейших клубов Украины и в 2009 году выиграла Кубок страны, обыграв в финале донецкий "Шахтер". Сейчас перед клубом стоит задача сохранить структуру и бренд, чтобы после решения финансовых вопросов вновь вернуться на футбольную карту Украины. 

футбол УПЛ Ворскла
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
