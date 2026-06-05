Динамо летом попытается купить Деллову

Киевское "Динамо" сохраняет интерес к центральному защитнику софийского ЦСКА Люмбарду Деллове. Украинский клуб может вернуться к вопросу трансфера футболиста уже во время летнего трансферного окна.

Об этом сообщило болгарское издание Gol.bg, передает портал Новини.LIVE.

Люмбард Деллова. Фото: instagram.com/l.dellova77

Деллова может оказаться в "Динамо"

По информации источника, руководство "Динамо" продолжает работать над возможным подписанием косовского защитника. При этом недавняя травма футболиста не повлияла на заинтересованность киевского клуба.

Ранее Деллова покинул расположение сборной Косова из-за перелома стопы, который получил во время подготовки к международным матчам. Несмотря на это, "Динамо" не отказалось от кандидатуры защитника.

Источники утверждают, что для оформления трансфера киевлянам придется активировать пункт об отступных в контракте игрока. Сумма компенсации составляет 950 тысяч евро.

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В сезоне-2025/26 Деллова был одним из ключевых исполнителей в составе ЦСКА София и регулярно вызывался в национальную сборную Косова. Защитник способен сыграть как в центре обороны, так и на правом фланге.

Люмбард Деллова — 27-летний футболист сборной Косова и софийского ЦСКА. Выступает на позиции центрального защитника, регулярно привлекается к матчам национальной команды и считается одним из самых стабильных защитников чемпионата Болгарии.