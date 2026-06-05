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Главная Спорт Динамо летом попытается купить Деллову

Динамо летом попытается купить Деллову

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Дата публикации 5 июня 2026 12:51
Динамо летом попытается купить Деллову
Люмбард Деллова. Фото: instagram.com/l.dellova77

Киевское "Динамо" сохраняет интерес к центральному защитнику софийского ЦСКА Люмбарду Деллове. Украинский клуб может вернуться к вопросу трансфера футболиста уже во время летнего трансферного окна.

Об этом сообщило болгарское издание Gol.bg, передает портал Новини.LIVE.

Люмбард Деллова
Люмбард Деллова. Фото: instagram.com/l.dellova77

Деллова может оказаться в "Динамо"

По информации источника, руководство "Динамо" продолжает работать над возможным подписанием косовского защитника. При этом недавняя травма футболиста не повлияла на заинтересованность киевского клуба.

Ранее Деллова покинул расположение сборной Косова из-за перелома стопы, который получил во время подготовки к международным матчам. Несмотря на это, "Динамо" не отказалось от кандидатуры защитника.

Источники утверждают, что для оформления трансфера киевлянам придется активировать пункт об отступных в контракте игрока. Сумма компенсации составляет 950 тысяч евро.

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В сезоне-2025/26 Деллова был одним из ключевых исполнителей в составе ЦСКА София и регулярно вызывался в национальную сборную Косова. Защитник способен сыграть как в центре обороны, так и на правом фланге.

Люмбард Деллова — 27-летний футболист сборной Косова и софийского ЦСКА. Выступает на позиции центрального защитника, регулярно привлекается к матчам национальной команды и считается одним из самых стабильных защитников чемпионата Болгарии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что селекционная служба "Динамо" обратила внимание на защитника из польского чемпионата, который может стать одним из новичков команды в летнее трансферное окно. Киевский клуб продолжает формировать состав на следующий сезон и изучает кандидатов для усиления линии обороны.

Также Новини.LIVE писал, что в "Жироне" по-разному оценивают перспективы Владислава Ваната и Виктора Цыганкова.

Динамо Футбол трансферы Косово
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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