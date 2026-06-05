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Головна Спорт Динамо влітку спробує купити Деллову

Динамо влітку спробує купити Деллову

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 12:51
Динамо влітку спробує купити Деллову
Люмбард Деллова. Фото: instagram.com/l.dellova77

Київське "Динамо" зберігає інтерес до центрального захисника софійського ЦСКА Люмбарда Деллови. Український клуб може повернутися до питання трансферу футболіста вже під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомило болгарське видання Gol.bg, передає портал Новини.LIVE.

Люмбард Деллова
Люмбард Деллова. Фото: instagram.com/l.dellova77

Деллова може опинитися в "Динамо"

За інформацією джерела, керівництво "Динамо" продовжує працювати над можливим підписанням косовського захисника. При цьому нещодавня травма футболіста не вплинула на зацікавленість київського клубу.

Раніше Деллова залишив розташування збірної Косова через перелом стопи, який отримав під час підготовки до міжнародних матчів. Попри це, "Динамо" не відмовилося від кандидатури оборонця.

Джерела стверджують, що для оформлення трансферу киянам доведеться активувати пункт про відступні в контракті гравця. Сума компенсації складає 950 тисяч євро.

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У сезоні-2025/26 Деллова був одним із ключових виконавців у складі ЦСКА Софія та регулярно викликався до національної збірної Косова. Захисник здатний зіграти як у центрі оборони, так і на правому фланзі.

Люмбард Деллова — 27-річний футболіст збірної Косова та софійського ЦСКА. Виступає на позиції центрального захисника, регулярно залучається до матчів національної команди та вважається одним із найстабільніших оборонців чемпіонату Болгарії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що селекційна служба "Динамо" звернула увагу на захисника з польського чемпіонату, який може стати одним із новачків команди в літнє трансферне вікно. Київський клуб продовжує формувати склад на наступний сезон та вивчає кандидатів для посилення лінії оборони.

Також Новини.LIVE писав, що в "Жироні" по-різному оцінюють перспективи Владислава Ваната та Віктора Циганкова.

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Динамо Футбол трансфери Косово
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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